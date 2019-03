Ex-Nationalspieler Gary Neville mit skurriler Idee: Liverpool sollte gegen den FC Bayern verlieren

Das könnte eine der verrücktesten Ideen der Champions-League-Geschichte sein - und sie kommt ausgerechnet von einem englischen Ex-Nationalspieler! Gary Neville ist eine Legende bei Manchester United (400 Spiele) und aktuell TV-Experte in England. In einem Podcast des Pay-TV-Senders Sky Sports hat er dem FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp einen skurrilen Vorschlag gemacht: Liverpool sollte das Rückspiel gegen den FC Bayern in der Königsklasse verlieren. "Ich sage: Geht raus gegen Bayern München", sagte Neville in der Show.