Gazzetta berichtet über Angebot: Megatalent Moise Kean zum BVB?

Kean, der gerade einmal 18 Jahre alt ist, könnte beim BVB langfristig Nachfolger von Pierre-Emerick Aubameyang (wechselte im Januar zum FC Arsenal) und Michy Batshuayi werden, der sich nach einem halben Jahr als Leihspieler bei Schwarz-Gelb nun dem FC Valencia in der La Liga anschloss. Kean in der vergangenen Saison für Hellas Verone zum Einsatz und schoss immerhin bereits fünf Tore in der Serie A. Insgesamt kommt er in seiner jungen Karriere schon auf 48 Tore in 85 Spielen - ein verlockendes Talent für Dortmund.