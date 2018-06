Gazzetta: Charles Leclerc wird 2019 Ferrari-Kollege von Sebastian Vettel

Kanada GP: In Montreal wird über 70 Runden eine Gesamtdistanz von 305,270 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 4,361 Kilometer lang. Der Circuit Gilles Villeneuve gehört zu den bei den Protagonisten beliebtesten Strecken des Formel-1-Kalenders. Er wartet mit vier Geraden und mehreren tückischen Schikanen auf, in denen die Fahrer teilweise in wenigen Sekunden von über 300 km/h auf 100 km/h abbremsen müssen, um sofort wieder aus der Kurve zu beschleunigen. In der vorherigen Saison sicherte sich hier Lewis Hamilton die Krone. Das Qualifying beginnt am 9. Juni um 20:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 10. Juni um 20:10. © imago/LAT Photographic