Geburt statt Training: RB Leipzigs Marcelo Saracchi ist Vater geworden

Leipzig. Manche Momente sind eben doch wichtiger als Fußball. Für RB Leipzigs Marcelo Saracchi hat es sich jedenfalls nicht nur wegen des bescheidenen Wetters gelohnt, eine Trainingseinheit am Dienstag am Cottaweg zu verpassen. Der Urguayer durfte stattdessen seine schwangere Freundin ins Krankenhaus begleiten. Luciana brachte am Nachmittag und damit zehn Tage nach dem prognostizieren Geburtstermin einen kleinen Bastián zur Welt. Herzlichen Glückwunsch!