Gedenken an Mike Polley: BFC plant Fanmarsch zum Gastspiel bei Chemie Leipzig

Leipzig. Für die Fans von Chemie Leipzig ist es das Heimspiel-Highlight der Rückrunde, für die Unterstützer des Gegners auch ein Spiel in Gedenken: 28 Jahre nach dem gewaltsamen Tod des Berliner Fußballfans Mike Polley vor den Toren des heutigen Alfred-Kunze-Sportparks und immerhin auch fast zwei Jahrzehnte nach dem letzten Gastspiel der Hauptstädter in Leutzsch messen sich am 15. April Chemie Leipzig und der BFC Dynamo wieder einmal an denkwürdiger Stelle.

Der 18-jährige Mike Polley wollte am 3. November 1990 im Kunze-Sportpark das Spiel seiner Mannschaft beim FC Sachsen sehen, war zusammen mit Hunderten anderen BFC-Fans zum Leutzscher Stadion gereist. Als Polley am Leutzscher Bahnhof ankam, war an Fußball allerdings bereits nicht mehr zu denken. Hunderte Berliner Hooligans, aber auch Gewaltbereite von anderen ost- und westdeutschen Clubs, lieferten sich beim "Hooligan-Gipfel" eine Straßenschlacht mit der völlig überforderten Polizei. Steine flogen, Knüppel gingen auf Menschen nieder, Beamte wurden zurückgedrängt und gerieten in Panik.

Am Ende fielen Schüsse, Polley wurde direkt ins Herz getroffen und starb noch am Unglücksort. Fünf weitere Menschen wurden am schwärzesten Tag des Ostfußballs ebenfalls durch Kugeln verletzt, konnten aber gerettet werden.

Restlos aufgeklärt wurden die Todesumstände von Mike Polley damals nie – die DDR befand sich bereits in zunehmender Auflösung, die Ermittlungen wurden nur halbherzig geführt. Zudem dominierte die Empörung über das Chaos, über die Fußballgewalt und die erheblichen Zerstörungen, die randalierende Hooligans damals auch in der Leipziger Innenstadt anrichteten, alle Schlagzeilen.