Gegen Fürth muss bei Hannover 96 noch vieles besser werden

Gewonnen, endlich Spitzenreiter. Und dennoch will bei den „Roten“ nicht so recht eine euphorische Stimmung aufkommen. Denn alle haben es gegen Kaiserslautern gesehen: Hannover 96 muss sich Freitagabend (Anpfiff im Sportpark Ronhof ist um 18.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth um einiges steigern, um diesen Platz an der Sonne zu verteidigen.

Das defensive Mittelfeld, das wurde gegen die Pfälzer wieder deutlich, ist nicht die geeignete Position für Fossum. Zumindest noch nicht. Dem 20-jährigen Norweger fehlen die körperlichen Voraussetzungen für diesen Part. Er ist bei allen technischen Fähigkeiten einfach nicht robust und dynamisch genug. Schmiedebach ist präsenter, hat nicht nur als Kapitän ein ganz anderes Standing in der Mannschaft. Sein Fehlen machte sich auch bei der Leistung von Marvin Bakalorz bemerkbar. In Fürth muss Bakalorz jedoch noch ohne seinen routinemäßigen Partner klarkommen.

Und darum ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass zwei, die gegen Kaiserslautern gar nicht mitgespielt haben, so etwas wie die personellen Gewinner dieser Partie sind: Kapitän Manuel Schmiedebach (Muskelfaserriss) und Waldemar Anton (Grippe). Es wurde nämlich deutlich, dass 96 diese beiden braucht. Ihre Stellvertreter Oliver Sorg und Iver Fossum haben zwar nicht schlecht gespielt, aber für das Gefüge im Team sind Schmiedebach und Anton enorm wichtig.

In der Abwehr schmerzte der Ausfall Antons. Sorg hat als Rechtsverteidiger vielleicht sogar sein bestes Saisonspiel gemacht. Aber gerade in der Defensive steht Anton trotz seiner erst 20 Jahre um einiges sicherer. Er ist zwar kein gelernter Außenverteidiger, hat sich aber in diese Position hineingekämpft. In Fürth sollte er wieder fit sein und auch spielen.

Am liebsten würde Anton natürlich in der Innenverteidigung spielen, aber da scheint sich Trainer Daniel Stendel auf Stefan Strandberg/Salif Sané festgelegt zu haben. Gegen Kaiserslautern machte das Duo weder einen eingespielten noch einen sicheren Eindruck. Im Luftkampf ließen die beiden nichts zu. Sané und besonders Strandberg leisteten sich jedoch Stockfehler, die zu Chancen der Gäste führten.

Es gibt also einiges Steigerungspotenzial bei 96. Die Mannschaft hat aber des Öfteren bewiesen, dass sie dazu in der Lage ist. Und stark genug, die Tabellenführung zu behaupten, ist sie allemal.