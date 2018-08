Gegen Hannover 96: Paco Alcacer und Christian Pulisic nicht im BVB-Kader

Fredi Bobic: Beim VfB Stuttgart hatte der Stürmer mit Krassimir Balakow und Giovane Elber das „Magische Dreieck“ gebildet. Mit diesen Vorschusslorbeeren ging es 1999 zu Borussia Dortmund, konnte sich dort aber gegen die Konkurrenz (Koller, Smoroso, Ewerthon) nicht durchsetzen und wurde zeitweise nach England zu den Bolton Wanderers verliehen. In der Saison 2002/03 half er mit 14 Toren in 27 Spielen anschließend mit, den Aufsteiger Hannover 96 in er Bundesliga zu halten. © imago/Contrast