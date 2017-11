„Gegen Hannover alles raushauen“ – Hasenhüttl setzt auf Mentalität von RB Leipzig

„Wir wollen alles raushauen“

Einen Schönheitspreis erwartet Hasenhüttl für die Partie deshalb nicht. „Wir werden gegen Hannover alles raushauen, das kann ich versprechen. Wie viel fußballerische Qualität da rüberkommt, weiß ich nicht“, so der Coach, der auf die verletzten Jean-Kevin Augustin, Stefan Ilsanker und den gesperrten Willi Orban verzichten muss.

Hannovers neuer Erfolgstrainer André Breitenreiter sieht durch die Belastung für RB in den vergangenen Wochen allerdings wenig Pluspunkte für sein Team. „Leipzig hat einen hochwertigen Kader mit enormer Qualität und ist sicherlich auch in der Breite gut besetzt. Von daher denke ich nicht, dass es ein besonders großer Vorteil ist, dass wir jetzt auf sie treffen“, glaubt er. Und er schiebt hinterher: „So ein klarer Außenseiter waren wir in dieser Saison noch nicht." Hasenhüttl nimmt die Aussagen mit einem Lächeln zur Kenntnis: „Das hätten wir in der vergangenen Saison als Aufsteiger auch so gesagt.“