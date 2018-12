"Verstößt gegen Satzung und Gesetz": Pro Verein leitet rechtliche Schritte gegen 96 ein

Die juristische Schlammschlacht um die Macht bei Hannover 96 nimmt kein Ende: Nachdem Hannover 96 am Montagnachmittag in einer offiziellen Mitteilung ankündigte, die geplante Außerordentliche Mitgliederversammlung nicht einzuberufen, kündigte die oppositionelle IG Pro Verein 1896 ihrerseits juristische Schritte gegen die Entscheidung an.