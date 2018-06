Gegen Südkorea: Nur Jérôme Boateng hatte den Swag

Er ist der Stylekönig der deutschen Nationalmannschaft – und das bewies er auch am Mittwochnachmittag in Kasan mal wieder. Wegen einer Sperre – Jérôme Boateng flog am vergangenen Samstag gegen Schweden mit Gelb-Rot vom Feld – musste der DFB-Verteidiger gegen Südkorea auf der Tribüne der Kasan-Arena Platz nehmen.