Gegen Werder Bremen: Der FC Bayern in der Einzelkritik.

Manuel Neuer: Das Comeback. Vor 130 Tagen hatte der Welttorhüter zuletzt im Bayern-Kasten gestanden, beim 2:4 n.V. in Madrid gegen Real. In Bremen ganz in weiß und meist nur Anspielstation, wenn es bei den Bayern hinten rum ging. Hatte keine wirklich dicke Prüfung zu bestehen. Note 3 © imago

Niklas Süle: Nach seinem Debüt-Treffer beim 3:1 gegen Leverkusen zeigte der Innenverteidiger erneut eine sehr solide Leistung. Sehr umsichtig und immer bedacht, ruhig und einfach zu klären und hinten raus zu spielen. Wenn Martínez und Boateng wieder fit sind, droht jedoch die Bank. Note 3 © imago

Mats Hummels: Ein Prozent seines Gehalts will der 28-Jährige einem guten Zweck spenden. In Bremen schenkte er den Gastgebern nichts, der Abwehrchef musste in vielen Situationen klären, wenn die Kollegen zu unachtsam waren. Traf gute Entscheidungen, rettete einige Male vor mehr Unheil. Note 3 © imago

Thiago Alcantara: Nach Bauchmuskelfaserriss vor dreieinhalb Wochen erstmals wieder im Kader und gleich in der Startelf. Ein Zeichen von Ancelotti. Der Spanier agierte als Zehner – anstelle von Thomas Müller. Fand über Einsatz zu seinem Klein-Klein-Spiel. Meist zu umständlich. Note 4 © imago

Franck Ribéry: Vor zehn Jahren zauberte er in seinem ersten Bundesliga-Auswärtsspiel an Ort und Stelle mit Landsmann und Kumpel Luca Toni, dass es die reinste Freude war. Diesmal mit wenigen lichten Momenten und Durchbruch-Dribblings über links. Ausgewechselt nach 73 Minuten. Note 4 © imago

Robert Lewandowski: Der Pole zeigte bereits beachtliche Frühform. Vier Treffer in den bisherigen drei Pflichtspielen zeugen von Lust und Laune. In Bremen versenkte er die Vorlage von Coman cool & clever, tunnelte dann noch Pavlenka – der Torjäger zieht sein Ding durch. Jedes Pflichtspiel ein Tor. Mindestens. Note 1 © imago

Arjen Robben: 57 Pflichtspiel-Minuten hat der Rechtsaußen bisher erst in den Beinen in dieser Saison. Nun startete der 33-Jährige erstmals von Beginn an, verzettelte sich einige Male. Ancelotti regte sich über Robbens Ballverlust (14.) auf. Drang viel in die Mitte, in den Lewy-Bereich, köpfte knapp vorbei (38.). Nach 64 Minuten raus, für ihn kam Coman. Das war noch nicht der alte Robben. Note 4 © imago

Arturo Vidal: Mit einigen Unkonzentriertheiten und Abspielfehlern. Debattierte mit Robben, dann unkonzentriert in der Abwehrarbeit. Versuchte es immer wieder mit Distanzschüssen, die aber zu harmlos waren, etwa in Minute 56. Holte sich eine dumme Gelbe Karte ab (60.). Der „Krieger“, so nennt er sich ja selbst, hat nun zwei WM-Qualifikationsspiele mit der Nationalelf Chiles vor sich. Note 5 © imago

Corentin Tolisso: Einstand nach Maß für den Franzosen mit seinem Tor gegen Leverkusen. Machte auch in Bremen beinahe so weiter: Traf die Latte (7.). Ansonsten mit Biss und Willen, sehr zweikampfstark, stellt immer wieder geschickt seinen Körper rein. Doch im Spiel nach vorne mit zu wenigen Impulsen. Note 4 © imago

David Alaba: Der Österreicher zeigte auf der linken Abwehrseite wieder seineOffensivqualitäten: Satter Distanzschuss, den Pavlenka parierte (25.). Voriges Jahr traf er in Bremen per Freistoß, diesmal auch bei seinen Flanken nach Vorstößen zu unpräzise. Note 4 © imago

Joshua Kimmich: Der Confed-Cup-Sieger will „intelligent spielen wie Lahm“, sagte er. Nach dem Confed-Cup-Urlaub hatte er nur ein Testspiel, dann ging's als Rechtsverteidiger in die Vollen. Sehr einsatzfreudig und fleißig. Aber: Sein Zusammenspiel mit Robben über rechts funktioniert – natürlich – noch nicht so gut wie das Duo Lahm/Robben. Note 3 © imago

Kingsley Coman: Der Franzose ersetzte Robben nach 64 Minuten auf dem rechten Flügel. Lieferte mit einem guten Antritt und Dribbling die Vorlage zum 1:0 durch Lewandowski. Der Wechsel hat sich gelohnt. Note 2 © imago