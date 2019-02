Gegner-Check: Frankfurter Konterkönige wollen RB Leipzig einfangen

Leipzig/Frankfurt. Wenige hatten Eintracht Frankfurt in der Sommerpause für den Kampf um die Spitzenplätze auf dem Zettel. Nach dem Pokal-Triumph und Platz acht in der Vorsaison schien der Zenit vorerst erreicht, die Mannschaft drohte mit den Abgängen von Leitwolf Kevin-Prince Boateng und Trainer Niko Kovac zum FC Bayern München auseinander zu brechen. Zunächst sollte der Saisonstart unter Nachfolger Adi Hütter den Skeptikern auch Recht geben, denn die Eintracht kam ganz schwach in Spielzeit und erlebte am fünften Spieltag den vorläufigen Tiefpunkt auf Platz 17 der Tabelle.