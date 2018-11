Hannover 96: Kind-Gegner sollen Unterschriften für Versammlung zusammenhaben

Die Gegner der Pläne von 96-Boss Martin Kind haben nach Sportbuzzer-Information die nötigen Unterschriften für eine außerordentliche Mitgliederversammlung zusammen. Zunächst hatte der Tagesspiegel. darüber berichtet. Zeitnah, so die Information weiter, soll der Antrag auf Einberufung der Außerordentlichen Versammlung bei 96 eingehen. Rund 1100 (5 Prozent der Mitglieder) Unterschriften waren erforderlich. Die Zahl soll weit überschritten worden sein.

Geplant war die nächste Mitgliederversammlung bei Hannover 96 für den 23. März 2019. Auf der wird unter anderem ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Jetzt könnte es schon früher dazu kommen - möglicherweise und nach Satzung noch in diesem Jahr. Auf der Tagesordnung würde nur ein Aspekt stehen: Die Abwahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats, außerdem beinhaltet der Antrag eine Neuwahl der Aufsichtsräte. Ob es zur Neuwahl satzungsgemäß kommen kann, ist aber noch unklar.

Arminia Bielefelds Geschäftsführer Markus Rejek im „Westfalenblatt“: „In Deutschland führen wir diesbezüglich eine sehr emotionale Diskussion, auch weil es viele Fußballromantiker gibt, die die Kultur des Fußballs hier bewahren wollen. Ich bin der Meinung, dass man immer bedenken muss, für wen wir diesen Sport und auch dieses Geschäft betreiben. Das sind am Ende die Fans im Stadion und vor dem Fernseher. (...) Man muss sich fragen, was erst passiert, wenn wir die 50+1-Regel offiziell öffnen. Dann bewegen wir uns nur noch in Entertainmentmaschinen.“ © imago/Noah Wedel

Rettig zur Ankündigung der DFL, einen Prüfantrag zur 50+1-Regel beim Bundeskartellamt zu stellen: „Ich glaube, wenn es ein ahndungswürdiges Thema wäre, hätte das Bundeskartellamt dieses in den fast jährlich stattfindenden Gesprächen mit der DFL zum Thema Fernsehrechte sicherlich zur Sprache gebracht. Das verwundert ein wenig, ist aber zur Kenntnis zu nehmen.“ © Lukas Schulze/archiv

Präsident Wolfgang Dietrich vom VfB Stuttgart: „Generell nehmen wir keine öffentliche Bewertung zu Vorgängen und Angelegenheiten zwischen anderen Bundesligavereinen und der DFL vor. Wir begrüßen, dass die DFL dazu ein Verfahren beim Bundeskartellamt beantragt hat. Auf diesem Weg können letztlich Klarheit und Rechtssicherheit für die Vereine geschaffen werden. Auf den VfB Stuttgart bezogen stellt sich die Frage zum Fortbestand der jetzigen Form von 50+1 so nicht. Denn die VfB-Mitglieder haben unserem Verein klare Leitplanken gesetzt und diese sind auch in unserer Satzung fest verankert. Wir können maximal bis zu 24,9 Prozent unserer Anteile veräußern.“ © imago/Pressefoto Baumann

Präsident Fritz Keller vom SC Freiburg: „Die Entscheidung ist konsequent. Auch im Hinblick auf die Entscheidung, die bereits auf der Mitgliederversammlung getroffen wurde. (...) Das Präsidium war anscheinend der Meinung, dass die Voraussetzungen nicht gegeben waren. (...) Ich finde, die 50+1-Regel hat dem Fußball in Deutschland sehr gut getan. Eigentlich haben wir einen Sonderstatus in der Bundesliga und dementsprechend auch die Zuschauer. Man muss nicht immer alles so machen, wie andere es international machen.“ © imago/Eibner

DFL-Präsident Reinhard Rauball: „Das Präsidium hat sich die Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Im Sinne der Antragssteller, aber auch im Sinne der Gemeinschaft aller 36 DFL-Clubs, wurde die Sachlage über Monate intensiv und umfassend geprüft. Auch mit Blick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz hat das Präsidium als das zuständige Gremium bei seiner abschließenden Bewertung konsequent die Satzung in einer den Leitlinien entsprechenden, einheitlichen Auslegung angewendet.“ © dpa

Mitgliederversammlung innerhalb von fünf Wochen

In der 96-Satzung heißt es es laut Paragraf 12 in Punkt 2b: "Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand auf schriftlichen Antrag von mindestens 5 % der Mitglieder innerhalb von 5 Wochen nach Eingang des Antrages einzuberufen." Entscheidend ist das Datum des Eingangs. Theoretisch, würde der Antrag am 5. November abgegeben werden, müsste die Sitzung bis zum 10. Dezember stattfinden.

Es soll theoretisch die Möglichkeit bestehen, die Mitgliederversammlung einzuberufen, den Termin aber erst auf das nächste Jahr zu legen. Was die Oppostiton will, ist klar: Martin Kind im Verein zu entmachten. Dafür muss ein neuer Aufsichtsrat her. Der wird spätestens im März gewählt - oder eben früher ...