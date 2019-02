Gegnercheck: Nürnberg will gegen RB Leipzig nach 17 sieglosen Spielen punkten

Nürnberg/Leipzig. Nach erfolgreichen Auftritten in Stuttgart und Hannover schließt RB Leipzig beim 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vorerst seine Auswärts-Tour durch die Bundesliga-Abstiegszone ab. Gegen das fränkische Tabellenschlusslicht soll im vierten Auswärtsspiel der Rückrunde der vierte Sieg eingefahren werden. Wie der VfB und die Sechsundneunziger befindet sich auch der "Club" nach der Entlassung von Trainer Michael Köllner und Sportvorstand Andreas Bornemann mitten in der Umbruchphase. Interimstrainer Boris Schommers will gegen die Roten Bullen die seit nunmehr 17 Spielen andauernde Sieglosserie beenden.

JETZT Durchklicken: die Bilder zum Spiel RB Leipzig hat dem 1. FC Nürnberg sechs Tore eingeschenkt und sich mit dem Sieg auf Platz zwei geschossen. ©

Anzeige

Bei seiner Premiere als Chef-Coach gelang dank eines kämpferischen und disziplinierten Auftritts gegen einen ungewohnt unkreativen Tabellenführer aus Dortmund zumindest ein 0:0-Unentschieden. Am vergangenen Spieltag reichte es hingegen nach der ebenso dummen wie frühen roten Karte gegen Matheus Pereira trotz einer konzentrierten Leistung und des Führungstreffers einmal mehr nicht zu einem Punktgewinn.

Die wenigsten Tore der Liga

Obwohl Nürnberg nach 23 Spieltagen erst 14 Zähler gesammelt hat und mit einer Niederlage gegen RB laut "Kicker" die schlechteste Bilanz seit Einführung der Drei-Punkte-Regel aufweisen würde, scheint der Gang zurück in die Zweitklassigkeit längst nicht besiegelt. Das liegt zum einen an der ebenfalls schwachen Konkurrenz: Bis zu den Stuttgartern auf Platz 16 sind es immer noch nur drei Punkte. Augsburg – derzeit am rettenden Ufer angesiedelt – ist auch nur fünf Punkte entfernt. Mut macht zudem die veränderte Stimmung im Verein. Unter Schommers sei laut dem ehemaligen RB-Stürmer Federico Palacios die Lockerheit zurückgekehrt. Der Angreifer stand bei der jüngsten Auswärtsniederlage nicht im Kader, dürfte aber, nachdem sich Adam Zrelak am Mittwoch einen Kreuzbandriss zugezogen hat, gegen seinen Ex-Club eine Option werden.

Möglich ist auch, dass gegen RB die Stunde von Neuzugang Ivo Ilicevic schlägt. Der zuletzt vereinslose Kroate kam im Winter mit der Erfahrung von 134 Bundesliga-Spielen nach Nürnberg. In seiner Karriere hat der 32- Jährige unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern und den Hamburger SV getroffen. Dem Club soll er zeitnah mehr Gefahr und Variabilität in der Offensive verleihen. Ein Startelf-Einsatz kommt aber wegen seines in so kurzer Zeit nicht aufzuholenden Trainingsrückstands wahrscheinlich noch zu früh.

Mathenia als Trumpf