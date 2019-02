Gegnercheck TSG 1899 Hoffenheim: Nagelsmanns letztes Duell gegen RB Leipzig

Sinsheim/Leipzig. Mit der TSG 1899 Hoffenheim trifft RB Leipzig am Montagabend (20.30 Uhr) nicht nur auf einen der torgefährlichsten Gegner der Bundesliga, sondern ein Stück weit auch auf die eigene Zukunft. Für Julian Nagelsmann ist es das letzte Duell gegen seinen künftigen Verein.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Zweitrundensieg gegen Hoffenheim RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim (2:0) ©

Anzeige

Eigentlich sollte der 31-Jährige im Sommer 2016 ein wohl vorbereiteter Einstieg in das Bundesliga-Geschäft ermöglicht werden. Der bis dahin ebenso hoch gelobte wie erfolgreiche U19-Trainer würde – so lautete der Plan – die TSG 1899 Hoffenheim nach der Saison 2015/16 übernehmen und dann Zeit für eine geordnete Saisonvorbereitung bekommen. Es kam bekanntlich alles anders. Hoffenheim war vor ziemlich genau drei Jahren akut abstiegsbedroht und Trainer Huub Stevens musste aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig seinen Posten räumen. So wurde Nagelsmann vom Gestalter der Zukunft zunächst zum Hoffnungsträger in der Not – ein für ihn wie für seinen Verein riskantes Unterfangen.

Eine Erfolgsgeschichte

Doch der heute 31-Jährige bestand die Feuerprobe und schaffte den Verbleib im Oberhaus. Binnen kürzester Zeit formte Nagelsmann Hoffenheim danach zu einem Stammgast im Rennen um die internationalen Plätze: Rang vier nach seiner ersten kompletten Saison als Chef-Coach, Platz drei und damit Qualifikation für die Champions League im vergangenen Jahr. Klar, dass nicht lange auf sich warten ließen. Am Ende bekam RB Leipzig den Zuschlag.

Vor seiner finalen Spielzeit bei der TSG formulierte Nagelsmann im vergangenen Sommer noch einmal ambitionierte Ziele: "Wir wollen das Ergebnis der Vorsaison toppen, die Gruppenphase in der Champions League überstehen und im DFB-Pokal besser abschneiden als bisher." Vieles davon wird er – Stand jetzt – schuldig bleiben: Aus der Königsklasse ist Hoffenheim bereits vor der K.o.-Runde als Tabellenletzter ausgeschieden und im DFB-Pokal war in Runde zwei gegen – welch Ironie – die Roten Bullen Schluss. Auch in der der Liga hängt Hoffenheim den Ansprüchen etwas hinterher. Auf Platz acht mit nur drei Punkten Rückstand auf Rang fünf scheint zwar noch nicht alles verloren, jedoch spricht aktuell wenig dafür, dass es am Ende wieder für die Champions League reicht.

Nur Dortmund und Bayern treffen öfter

Dabei mangelt es auch in dieser Saison nicht an Offensiv-Power. 44 Tore nach 22 Spieltagen können sich sehen lassen. Unter den ersten zehn Teams der Liga haben nur der FC Bayern (50) und Tabellenführer Borussia Dortmund (54) häufiger getroffen. Besonders auffällig ist hierbei, dass die Nagelsmann-Elf von fast allen Positionen Gefahr ausstrahlt. Neben Top-Torschütze Andrej Kramaric haben auch die beiden Sommer-Neuzugänge Ishak Belfodil und Reiss Nelson sowie Rückkehrer Joelinton mindestens sechs Mal getroffen. Dennoch gelingt es der TSG zu selten, ihre vielen Treffer auch in Siege umzumünzen. Neun Mal ging sie mit einem Unentschieden vom Platz – Liga-Spitzenwert.