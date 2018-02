Gehalt, Prämien, Sponsoren: Das kassieren die Olympia-Stars

Aljona Savchenko, Bruno Massot (Eiskunstlauf) - 5800 Euro/Monat || Die 20.000 Euro hohe Prämie für die Goldmedaille bei Olympia ist ein willkommener Bonus für die beiden Eiskunstläufer, die sich laut "Bild am Sonntag" vor allem durch Sportförderung (Massot) und das Bundeswehr-Gehalt (Savchenko) finanzieren.

Aljona Savchenko, Bruno Massot (Eiskunstlauf) - 5800 Euro/Monat || Die 20.000 Euro hohe Prämie für die Goldmedaille bei Olympia ist ein willkommener Bonus für die beiden Eiskunstläufer, die sich laut "Bild am Sonntag" vor allem durch Sportförderung (Massot) und das Bundeswehr-Gehalt (Savchenko) finanzieren. © getty

Eric Frenzel (Nordische Kombination) - 19.000 Euro/Monat || Das Heiztechnik-Unternehmen Viessmann, das auch viele andere Wintersportler sponsort, gehört zu den Hauptfinanziers des 29-Jährigen. Dazu kommt ein Gehalt als Oberfeldwebel in der Bundeswehr.

Eric Frenzel (Nordische Kombination) - 19.000 Euro/Monat || Das Heiztechnik-Unternehmen Viessmann, das auch viele andere Wintersportler sponsort, gehört zu den Hauptfinanziers des 29-Jährigen. Dazu kommt ein Gehalt als Oberfeldwebel in der Bundeswehr. © getty

Thomas Dressen (Ski Alpin) - 20.000 Euro/Monat || Der Überraschungssieg beim Abfahrtrennen in Kitzbühel verhalf dem jungen Skifahrer zu größerer Bekanntheit und auch einem finanziellen Schub.

Thomas Dressen (Ski Alpin) - 20.000 Euro/Monat || Der Überraschungssieg beim Abfahrtrennen in Kitzbühel verhalf dem jungen Skifahrer zu größerer Bekanntheit und auch einem finanziellen Schub. © getty