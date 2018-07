Die Sache scheint heißer zu sein als bisher von vielen angenommen. Wie die Sport Bild in der aktuellen Ausgabe berichtet, will Thomas Tuchel Bayern-Verteidiger Jerome Boateng unbedingt nach Paris holen. Tuchel trainiert seit diesem Sommer den französischen Spitzenklub PSG und stellt sich aktuell seinen Kader zusammen, um in Europa erneut groß anzugreifen.

Besonders brisant: Tuchel und Boateng sollen sich bereits im Mai getroffen haben.

Das Ergebnis des Treffens: Tuchel will Boateng und Boateng will nach Paris, so heißt es. Doch es gibt aktuell ein großes Problem.