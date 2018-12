Bericht: Mit diesem Geheimplan will der DFB den Videobeweis retten

Nach strittigen Videobeweis-Entscheidungen am Wochenende in der Bundesliga soll der DFB einen Geheimplan erstellt haben. Wie die Bild berichtet, sollen Ex-Fußballprofis die Schiedsrichter unterstützen. Sie sollen den Referees erklären, was ein Foul, was eine Schwalbe und wann es ein Handspiel absichtlich sei.

„Ehemalige Profis mit ins Boot zu nehmen, ist ein total sinnvoller Vorschlag. Ich bin dafür sehr offen, das werden wir diskutieren. Ehemalige Spieler haben noch mal eine andere Sichtweise auf Situationen, das kann uns weiterhelfen. Wir haben die Weisheit ja nicht mit Löffeln gegessen, versperren uns keinen neuen Ideen“, sagt der zuständige DFB-Projektleiter Jochen Drees gegenüber der Bild. Der Video-Schiri-Chef räumte bereits Fehler ein. In Zukunft könnten Ex-Profis für Besserung sorgen.