Geheimtreffen am Braunschweiger Flughafen: 96-Manager Heldt spricht mit VfL-Verantwortlichen

Ein unterschriftsreifes Angebot liegt ihm vor, am Mittwoch Abend traf er sich in einem VW-Gebäude neben dem kleinen Braunschweiger Flughafen Waggum, den Volkswagen für seine Geschäfte nutzt, mit Wolfsburger Abgesandten.

Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04.

Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04. © imago/Pressefoto Baumann

Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte.

Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte. © imago/Alfred Harder

2,1 Millionen Euro Grundgehalt

Finanzielle Details aus Heldts neuem Vertrag sind schon bekannt: 2,1 Millionen Euro Grundgehalt, dazu Prämien, drei Jahre Laufzeit. Den 96-Geschäftsführervertrag wollte Heldt nicht mehr unterschreiben, das hat er Clubchef Martin Kind und Aufsichtsrat Thomas Fischer mitgeteilt. Doch der Verein wird seinen Manager nicht so einfach gehen lassen. Sein Vertrag läuft bis 2020.

Vielleicht geht es nach dem Geheimtreffen am Airport aber jetzt ganz schnell – denn am Freitag (20.30 Uhr) spielt 96 in Hoffenheim. Eigentlich kaum vorstellbar, dass der Verein und auch Heldt in dieses wichtige Spiel gehen, ohne das Klarheit herrscht.