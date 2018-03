Geheimtreffen: Schalke-Star Max Meyer in Berlin erwischt!

Sein Vertrag läuft aus, ein neues Angebot seines Vereins hat er abgelehnt. Wie geht es weiter mit Schalkes Stammspieler Max Meyer? Und was machte er an einem Montagabend in Berlin? Die Bild erwischte den Mittelfeldspieler vor dem Promi-Restaurant "Borchardt" in der Hauptstadt. Gemeinsam mit seiner Freundin und seinem Berater Roger Wittmann ging er dort essen.

Und Wittmann bestätigt anschließend: "Ja, wir haben uns dort getroffen und natürlich über die Zukunft von Max gesprochen."

Knapp vier Stunden sollen die drei im Restaurant zusammengesessen haben. Klar: Denn die Zukunft von Meyer muss langsam geplant werden. In dieser Saison bestritt er bisher fast alle Spiele, zeigte starke Leistungen. Und dann ist er nach der Saison auch noch ablösefrei zu haben. An Angeboten wird es ihm nicht mangeln. Und ein Zukunft Meyers auf Schalke wird immer unwahrscheinlicher.