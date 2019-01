Geht doch! Klarer Sieg der Dresdner Eislöwen

Dresden. Nach der ärgerlichen Pleite in Deggendorf haben sich die Dresdner Eislöwen gestern eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Elbestädter, die kurz zuvor noch mit einer Überraschung aufwarteten, boten gegen die Kassel Huskies eine überzeugende Leistung und zwangen die Hessen mit 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) in die Knie. Damit verkürzen die Blau-Weißen den Rückstand auf den direkten Konkurrenten auf vier Punkte. Nun geht es am Sonntag zu den Freiburger Wölfen.

Unmittelbar vor der Partie gaben die Eislöwen noch kurzfristig eine Verstärkung bekannt. Und die Neuverpflichtung passte zum Spiel, denn mit Stefan Della Rovere wechselt ein Stürmer an die Elbe, der in der vergangenen Saison schon 57 Spiele für die Kassel Huskies bestritt. In dieser Spielzeit kam der 28-jährige Deutsch-Kanadier bislang 36-mal für die Sheffield Steelers in der britischen Topliga EIHL zum Einsatz. Auf der linken Außenposition sammelte Della Rovere in der AHL, ECHL und nicht zuletzt bei seinem Einsatz für die St. Louis Blues in der NHL viel Erfahrung. Als Nachwuchs-Nationalspieler wurde er mit Kanada 2009 sogar Junioren-Weltmeister. Nach dem Wechsel über den „großen Teich“ 2015 kam Della Rovere zu Einsätzen für die Valpellice Bulldogs, den SHC Fassa (Italien) und Braehead Clan (GB).

Nach seiner Ankunft in Dresden sagte er: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Hinter mir liegt keine leichte Zeit, deshalb sehe ich meinen Wechsel nach Deutschland auch als eine Art Neubeginn an. Ich habe gute Erinnerungen an die DEL2 und bin gespannt auf die ersten Eindrücke.“ Trainer Bradley Gratton äußerte sich schon vor dem Debüt des Neuzugangs sehr lobend: „Stefan ist ein Stürmer-Typ, der auf dem Eis sehr präsent agiert, sich in allen Zonen in das Spiel einschaltet und hart arbeitet.“

Und sein Landsmann hielt gleich im ersten Spiel, was man sich von ihm versprochen hatte. Es waren keine fünf Minuten vergangenen, da stand der Kanadier goldrichtig, verlängerte einen Schuss von René Kramer und erzielte damit das 1:0 für sein neues Team. Einen besseren Einstand hätte man sich nicht wünschen können. Es war an diesem Abend der Türöffner zu einer blendenden Vorstellung der Blau-Weißen. Sie hatten von Beginn an das Zepter auf dem Eis übernommen, setzten die Huskies unter Druck. Und wenn diese tatsächlich vors Dresdner Gehäuse kamen, war Marco Eisenhut der sichere Rückhalt. Als dann auch noch Geburtstagskind Harrison Reed (31) im ersten Powerplay nach schönem Pass von Jordan Knackstedt auf 2:0 (17.) erhöhte, stand einem erfolgreichen Abend nichts mehr im Weg.

Mit dieser Führung im Rücken dominierten die Hausherren das Mitteldrittel deutlich und sie belohnten sich diesmal auch mit schönen Treffern. So baute René Kramer in der 27. Minute mit einem Kracher unter die Latte den Vorsprung auf 3:0 aus. Zwar zogen die Schiedsrichter erst noch den Videobeweis zu Rate, doch der brachte das gleiche Ergebnis zutage. Und die Gratton-Schützlinge blieben am Drücker. Als Timo Walther drei Minuten vor der zweiten Sirene das 4:0 markierte, waren die Messen in dieser Partie endgültig gelesen.

Aber der Torhunger war noch nicht gestillt. Nach einem Patzer der völlig konsternierten Huskies vollendete Nick Huard unter dem Jubel der Fans einen Sololauf mit dem Treffer zum 5:0 (38.). Im Schlussabschnitt knüpften die Blau-Weißen nahtlos an die Leistung an. Thomas Pielmeier machte mit dem 6:0 (47.) das halbe Dutzend voll.