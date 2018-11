Geklaute Lok-Leipzig-Fahne wieder aufgetaucht

Leipzig. Friedliches Ende einer ziemlich kruden Aktion: Die Fahne, die zwei Fans des 1. FC Lok Leipzig am Rande des Spiels in der 1. Kreisklasse zwischen den zweiten Mannschaften der Spielvereinigung 1899 und des 1. FC Lok von Vermummten geklaut worden war, ist wieder aufgetaucht. Am Montagmorgen lag die historische Fahne ohne „Bekennerschreiben“ im Briefkasten des Fanprojekts. Der Fahnenklau wurde in den sozialen Netzwerken heftig diskutiert, die Rückgabe wird nun als „kleiner Lichtblick“ gewertet.