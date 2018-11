Gekreische und Jubel: Abgeklärte Kinder-Journalisten befragen DFB-Stars

Leipzig. Über 100 Schulkinder und fast so viele Journalisten versammelten sich am Dienstag in der Aula der 94. Oberschule Leipzigs. Kameras, Lichter, Mikrophone – für die Kinder gab es schon vor dem Eintreffen der DFB-Superstars einiges zu bestaunen. Interessiert betrachteten einige das professionelle Kameraequipment der anwesenden TV-Sender. Das war aber sofort wieder vergessen, als Oliver Bierhoff, Manuel Neuer, Timo Werner, Leroy Sané und Julian Brandt durch die große Flügeltür die Aula betraten. Viele Mädchen kreischten, einige Jungen noch lauter. Begeisterung pur.

Die Pressekonferenz des DFB-Teams in der 94. Oberschule in Leipzig.

„Der Zusammenhalt“, so Neuer, „ist sehr gut. Wir spielen auch mal zusammen Playstation oder unternehmen etwas.“ Und auch auf dem Platz verstehe man sich immer besser. Ganz wichtig dabei: „Natürlich gibt es Regeln. Wenn das Training angepfiffen wird, dann müssen wir uns konzentrieren“, sagt der Torwart. Also eigentlich alles wie in der Schule. Es folgten weitere Fragen der jungen Journalisten und auch ein paar der Erfahrenen aus der Branche durften zwischendurch den Sportlern Informationen entlocken. Timo Werner erklärte, dass es inzwischen schwer sei in Leipzig nicht erkannt zu werden. Leroy Sané berichtete von seinem schönsten Spiel: „Im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Frankreich spielen zu dürfen, war etwas besonderes.“