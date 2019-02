Ramos: Foul an Dolberg war Absicht

Wenig später merkte der eigentlich sehr erfahrene Abwehrspieler, wie explosiv seine Aussagen gewesen waren. „Ich will klarstellen, dass mir das am meisten weh tut und dass ich die Karte nicht forciert habe“, schrieb der 32 Jahre alte Innenverteidiger noch in der Nacht nach seinem 600. Pflichtspiel im Trikot der Königlichen auf Twitter. Doch der Schaden war da schon angerichtet. Die Sportzeitung As berichtet, dass Ramos für zwei Spiele gesperrt werden könnte.