Geldstrafe: Hannover 96 muss 60.000 Euro zahlen

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss wegen mehrerer Verfehlungen seiner Anhänger eine Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro bezahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in mündlicher Verhandlung am Dienstag. Es ahndete damit fünf Fälle unsportlichen Verhaltens der 96-Zuschauer.

Vor zwei Wochen das Sportgericht des DFB die "Roten" zu einer Strafe von 48.000 Euro verurteilt. Die Niedersachsen gingen in Berufung und müssen nun sogar eine höhere Strafe zahlen. Denn ins neue Urteil wurde die Ereignisse vom DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt am 8. Februar mit einbezogen. Dort hatten 96-Fans Pyrotechnik gezündet.

Auch bei den übrigen Fällen war Pyrotechnik im Spiel. Konkret geht es um die Begegnungen beim VfL Bochum (Hinspiel), bei Union Berlin und bei Eintracht Braunschweig. In Berlin musste die Partie sogar unterbrochen werden, weil das Spielfeld in dichten Rauch gehüllt wurde. Beim Niedersachsen-Derby warfen 96-Fans Böller und Bengalos in den Innenraum und stimmten zudem beleidigende Gesänge an.

Hannover 96 wird gestattet, von der Gesamtsumme einen Beitrag in Höhe von 25.000 Euro in sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen zu investieren.