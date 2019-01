Gelungenes Warttig-Debüt: Icefighters Leipzig bezwingen die Moskitos Essen 

Leipzig. Alle Augen waren am Freitagabend auf ihn gerichtet: Wie schlägt Neuzugang Ryan Warttig ein in Leipzig? Mit der Trikotnummer 14 lief der aus Weißwasser gekommene Angreifer für die Exa Icefighters Leipzig im Oberliga-Match gegen die Moskitos Essen auf. Sogar sein eigener Name stand schon auf dem Trikot. „Wir waren gut vorbereitet“, schmunzelte Geschäftsführer André Krüll. Gerade mal vier Stunden brauchten die Sachsen, um die Passangelegenheiten zu klären. Die Finanzierung war „eine Mischung aus Rücklagen und Sponsoring“, erklärte der Vereinsboss.