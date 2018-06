Gemeinsam Daumendrücken: Hier können Leipziger die WM schauen

CineStar (Petersstraße 44): Die WM-Matches der Gruppe F mit deutscher Beteiligung stehen am 17., 23. und 27. Juni bei 46 Cinestar-Kinos auf dem Programm, darunter natürlich auch in Leipzig. Cinestar präsentiert die Spiele mit deutscher Beteiligung in HD und mit Surround Sound. Es gibt keinen Vorverkauf, der Eintritt ist frei. Sitzplatz-Karten sind nur am jeweiligen Spieltag ausschließlich an der Kinokasse erhältlich. © André Kempner