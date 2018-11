Gemeinsam: Fans von SC DHfK und IceFighters peitschen Handballer zum Sieg

Das gabs noch nie in Leipzig und war neben dem Sieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf das Thema beim Heimspiel des SC DHfK Leipzig am Mittwoch in der Arena. Handballfans und Eishockey-Anhänger der EXA IceFighters feuerten die Mannschaft vor Trainer André Haber gemeinsam an. Möglich machte es eine Aktion von Sponsor Ur-Krostitzer. Die Brauerei unterstützt beide Teams und rief via Facebook zur Hilfe auf. Wer sich zwei Tickets für die Partie der Icefighters gegen Hannover am 2. Dezember kaufte, bekam Karten für den SC DHfK obendrauf. 200 Eishockeyfans wollten das Angebot nutzen und lieferten einen Wahninns-Support ab.