Generalprobe geglückt : Chemie Leipzig siegt im letzten Testspiel 

Eine stark herausgespielte Kombination verwertete in der 53. Minute Neuzugang Max Hermann zum 1:0. Der Ausgleich in Minute 60 ist hingegen das Resultat eines schweren Abspielfehlers der Chemie-Verteidigung. Ebenfalls ein Neuzugang sorgte schließlich für den hochverdienten 2:1-Siegtreffer: Phillipp Wendt traf in der 65. Minute wieder nach schöner Kombination.