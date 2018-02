Nach Genesungswünschen von 96-Verteidiger Sané: Jetzt meldet sich Kölns Terodde

Es sah dramatisch aus: 96-Verteidiger Salif Sané traf ausgerechnet bei seinem einzigen Foul in der Partie beim 1. FC Köln den gegnerischen Stürmer Simon Terodde bei einem Klärungsversuch mit einem Tritt hart am Kopf. Der Kölner ging benommen zu Boden. Sané entschuldigte sich sofort, rief vom Platz aus nach medizinischer Hilfe für den Kollegen – und schickte dem Kölner, der nach der Aktion mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste – per Instagram Genesungswünsche: "Ich möchte mich für den Schlimmen Schlag entschuldigen", schrieb er. Und wünschte, dass der Kölner "schnell zurückkehren" möge.