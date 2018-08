Hannover 96: Genki Haraguchi fällt gegen den Karlsruher SC aus - Bebou hat ebenfalls Probleme

Patrick Grün: Er war von der Spielanlage her sicher einer der komplettesten Stürmer, die Hannover 96 je hatte. 1990 vom VfL Marburg verpflichtet, schlug Grün in seinen ersten Partien direkt richtig gut ein. Ein halbes Dutzend Tore erzielte der Hesse in seinen ersten zwölf Partien, wurde zu Beginn meist als Einwechselspieler aufgeboten, war später dann an der Seite von Jochen Heisig im Sturm gesetzt. Am 15. Spieltag, dem 19. Oktober 1990 – dem ersten Spiel von Trainer Michael Lorkowski in Hannover übrigens – verletzte Grün sich dann schwer. Und kehrte erst zehn Monate später zurück auf den Rasen. Apropos Lorkowski: Vor allem durch den sensationellen DFB-Pokalsieg 1992 ist der damalige Trainer in Erinnerung geblieben. Grün hatte mit zwei Toren im Wettbewerb seinen Anteil am Erfolg. In der 3. Runde bei Borussia Dortmund traf der Stürmer zum 1:2-Anschluss, im Achtelfinale erzielte er mit einem Drehschuss das goldene Tor gegen Bayer 05 Uerdingen. 1993 wurde Grün Sportinvalide. © Imago/Rust