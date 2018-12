Gerangel vorm Eröffnungsbully: Indians gehen gegen Leipzig unter - auch Scorpions verlieren hoch

Eigentlich begann das Heimspiel der Hannover Indians in der Eishockey-Oberliga gegen die Icefighters Leipzig um 19 Uhr. Doch schon 30 Minuten vorher ging es zur Sache - während des Aufwärmens lieferten sich beide Mannschaften ein kurzes Gerangel an der Mittellinie. Um neuen Ärger ab dem Eröffnungsbully auszuschließen und für Respekt beim Gegner zu sorgen, standen beim ECH in der Startformation dann die „schweren Jungs“ wie Nick Bovenschen, Robert Peleikis, Thomas Pape sowie Viktor und Michael Knaub auf dem Eis. Einschüchtern ließen sich die Leipziger davon nicht, gewannen am Pferdeturm mit 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).