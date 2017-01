Putin, Trump und 96: Gerhard Schröder genießt den Auftritt

Gerhard Schröder war zum Scherzen aufgelegt. Bei seiner Vorstellung als neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Hannover 96 präsentierte sich der Altkanzler als bestens gelaunter Geschichtenerzähler. Substanzielles zur Zukunft des Zweitligisten gab es vom früheren Bezirksliga-Fußballer nicht. Stattdessen nutzte der SPD-Politiker den öffentlichen Auftritt zu einem launigen Streifzug durch Welt- und Sportpolitik. (Die wichtigsten Zitate findet Ihr hier.)

Schröder genießt den Auftritt

"Von mir gibt es schönere Archivbilder - da bin ich jünger", sagte Schröder zur Begrüßung der Fotografen, als er um kurz nach elf Uhr zusammen mit 96-Präsident Martin Kind den Presseraum der HDI-Arena betrat. Es war der Auftakt einer launigen Runde, in der der 72-Jährige fast keinen Schenkelklopfer ausließ. Egal, ob es um Russlands Präsidenten Putin ("Er ist nach wie vor ein guter Freund von mir"), den Umgang mit dem neuen US-Präsidenten Trump ("Ich bin nicht besonders ängstlich, was das angeht") oder den zukünftigen Kanzlerkandidaten der SPD ("Also ich jedenfalls nicht") ging - Schröder hatte immer einen flotten Spruch parat. Der frühere Regierungschef genoss es sichtlich, mal wieder im Mittelpunkt zu stehen und gefragt zu sein.