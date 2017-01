Schröder bei 96-Konferenz: "Putin bleibt mein Freund"

Ein ehemaliger Kanzler als Aufsichtsrat: Erstmals hat sich Gerhard Schröder in seiner neuen Funktion bei Hannover 96 der Presse gestellt. "Wir wollen wieder in die erste Liga, darum geht es im Kern", sagte ein gut aufgelegter Schröder in der launigen Veranstaltung.

Für den Fall der Erstliga-Rückkehr freut sich Schröder besonders auf der Duell mit Borussia Dortmund, wo er Ehrenmitglied ist. Für wen er bei den Partien die Daumen drücken würde, steht für Schröder außer Frage. "Für 96, da gibt es kein Pardon."