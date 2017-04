Neuer Sportlicher Leiter für Hannover 96: Heldt holt seinen Lieblings-"Schattenmann"

Dass er sich Unterstützung wünscht, hatte Horst Heldt früh klar gemacht. Schon an seinem zweiten Arbeitstag, am 7. März 2017, deutete der 96-Manager dies an. „Ein Assistent oder Kaderplaner“, sagte er. Als Kandidat wurde schon damals der Österreicher Gerhard Zuber gehandelt, mit dem Heldt schon bei Schalke zusammenarbeitete.

"Er ist der Chef, ich seine rechte Hand"

Knapp sechs Wochen später ist diese Personalie nun offenbar geklärt: Der 41-Jährige ist nach einem Medienbericht seit dem 15. April neuer Sportlicher Leiter von Hannover 96. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat Zuber ein Büro in der 96-Geschäftstelle bezogen. Er soll an diesem Mittwoch offiziell bei 96 vorgestellt werden.