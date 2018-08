Geschlagener Zverev lästert über Gegner: "Das Match war einfach erbärmlich"

Deutschlands größter Tennis-Star Alexander Zverev hat nach seiner Viertelfinale beim Rogers Cup in Toronto für einen Eklat gesorgt. Auf der Pressekonferenz nach der Niederlage gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (6:3, 6:7, 4:6) zog er über seinen Kontrahenten her und leistet sich zum wiederholten Male einen verbalen Ausrutscher.

Längst ruhen alle Hoffnungen des deutschen Herrentennis auf dem 21-jährigen Zverev. Dem fehlen noch die Erfolge auf Grand-Slam-Ebene. Auch in Wimbledon scheitert der emotionale Kämpfertyp früh, in Runde drei ist gegen den Letten Ernests Gulbis Schluss. Unschön fallen dabei die Meckereien und Arroganzerscheinungen des vielleicht größten Talents auf der Tour auf. © 2018 Getty Images

Im Frühjahr 2018 verteidigt er zunächst seinen Titel in München und triumphiert dann in Madrid zum dritten Mal bei einem Masters-Event. Bei den French Open kommt der 21-Jährige erstmals bei einem Grand Slam über das Achtelfinale hinaus, muss sich im Viertelfinale aber dem Österreicher Dominic Thiem geschlagen geben. © 2018 Getty Images

Seine Grand-Slam-Bilanz bleibt indes weiterhin durchwachsen. Im Herbst zieht Zverev durch Turniersiege in Washington und beim Masters in Montreal trotzdem erstmals in die Top 10 ein. © imago/Icon SMI

2017 reihen sich die Erfolge beinahe nahtlos aneinander: Nach Turniersiegen in Montpellier und beim Heimturnier in München rückt Zverev beim Masters in Madrid im Frühjahr ins Viertelfinale vor - eine Woche später bejubelt er in Rom seinen ersten Masters-Triumph. Im Finale schlägt er den Serben Novak Djokovic mit 6:4 und 6:3. © 2017 Getty Images

Durch erste Finalteilnahmen auf der Tour in Nizza und Halle rückt Zverev bis in die Top 30 vor. Im Herbst feiert er in Sankt Petersburg dann endlich seinen ersten ATP-Titel. Viele Experten sehen in dem 19-Jährigen schon jetzt eine zukünftige Nummer eins der Weltrangliste. © imago/Russian Look

Am Ende der Saison wird Zverev für seine herausragenden Leistungen mit dem "ATP Star of Tomorrow"-Award ausgezeichnet. © 2015 Getty Images

Durch seinen zweiten Erfolg auf Challenger-Ebene in Heilbronn entert Zverev Anfang 2015 die Top 100 der Welt. In Wimbledon folgen das Grand-Slam-Debüt und der erste Fünfsatzsieg des Supertalents. Auf dem "heiligen Rasen" ist in Runde zwei gegen Denis Kudla Schluss. © 2015 Getty Images

Auch erste Erfolge im Erwachsenenbereich lassen nicht mehr lange auf sich warten: Im Juli triumphiert Zverev beim Challenger-Turnier in Braunschweig. Auf seinem Weg zum Titel wirft er dabei drei Topp-100-Spieler aus dem Wettbewerb. Durch den Sieg rutscht er erstmals in die Top 300 der Weltrangliste vor. Wenige Tage später gelingt ihm der erste Sieg auf der ATP-Tour: Bei den German Open entscheidet er das Duell mit dem Weltranglisten-51. Robin Haase mit 6:0 und 6:2 für sich. Sensationell schlägt Zverev in der zweiten Runde dann zunächst Top-20-Spieler Mikhail Youzhny, ehe er durch Siege über Santiago Giraldo und Tobias Kamke bis ins Halbfinale des Turniers vorrückt. Dort unterliegt er David Ferrer dann klar mit 0:6 und 1:6. © imago/Eibner

Erste große Erfolge feiert Alexander, "Sascha" genannt, auf der Juniorentour. 2013 unterliegt er im Finale der French Open Christian Garín mit 4:6 und 1:6, ehe er mit gerade einmal 16 Jahren sein ATP-Tour-Debüt in seiner Heimatstadt Hamburg feiert. In der ersten Runde unterliegt er dem Spanier Roberto Bautista Agut in zwei Sätzen. © 2013 Getty Images

Schon in London sorgte Zverev für Stunk

Es war nicht der erste Anfall von Überheblichkeit, der Zverev überfällt. Schon in Wimbledon hatte er bei seinem frühen Ausscheiden für Ärger gesorgt. Bei der Achtelfinal-Pleite gegen Ernests Gulbis griff er einen Linienrichter auf dem Court Nummer eins, dem zweitgrößten auf der Anlage in London, verbal an: „Seit wann kann ein Linienrichter eine Verwarnung aussprechen? Der will sich hier auf einem großen Court in Wimbledon nur wichtig machen. Ich werde mir sein Gesicht merken“, schimpfte er in Richtung des Stuhlschiedsrichters Carlos Ramos.