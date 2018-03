Geschmacklos-Plakat und Totenkreuze beim HSV: Polizei ermittelt

Anzeige

Die Stimmung in Hamburg ist nach der Pleitenserie des HSV und dem höchst wahrscheinlichen Abstieg aus der Bundesliga total vergiftet. Noch in der Nacht nach der 0:6-Schlappe bei Rekordmeister Bayern München mussten Polizeikräfte zum Volksparkstadion ausrücken. Unbekannte hatten am Zaun des Trainingsgeländes in der Nacht zum Sonntag elf Grabkreuze aufgestellt. Dazu wurde ein Transparent mit dem Spruch aufgehängt: „Eure Zeit ist abgelaufen! Wir kriegen euch alle!“ Ermittlungen wurden aufgenommen, die Zahl der Ordner um das Volksparkstadion herum erhöht. Beim Auslaufen am Sonntagvormittag blieb es ruhig.

Nach dem erschütternden Auftritt seiner Mannschaft hatte Sieglos-Trainer Bernd Hollerbach den schlimmsten sportlichen Schreckensort des HSV in der Bundesliga einsam und ohne Illusionen verlassen. Der 48-Jährige befürchtet, dass der neue HSV-Präsident Bernd Hoffmann nach dem Aus von Vorstandsboss Heribert Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt auch bei ihm vorzeitig den Daumen senken könnte. „Ich werde auch bis zum Ende alles reinhauen – wenn man das möchte“, sagte Hollerbach am Samstagabend in der Münchner Arena.

Schipplock schießt gegen Mitspieler

Öl ins Feuer goss Sven Schipplock. Der Stürmer sagte dem NDR auf die Frage, warum Einsatz und Leidenschaft fehlten: „Das müssen Sie die fragen, die heute keine Lust hatten.“ Er habe „keine Ahnung, was in manchen Köpfchen so vorgeht“, wetterte der Angreifer, der während der Saison zumeist auf Bank oder Tribüne saß.

Sieben sieglose Spiele als glückloser Retter liegen hinter Hollerbach. „Das ist nicht die Art Fußball, wie ich sie mir vorstelle“, bemängelte der Trainer. „Ich kann verlieren, aber ich muss dann ein bisschen unangenehm sein“, sagte der Mann, der als Profi den Kampfnamen „Holleraxt“ trug. An ihm kamen wenige ungeschoren vorbei.

Schon nach 19 Minuten stand es 0:3. Auch ein zweistelliges Resultat wäre möglich gewesen. „Es kann ja nicht sein, dass man hier immer so 'ne Klatsche kriegt“, schimpfte Hollerbach. 50 (!) Gegentore kassierte der HSV bei acht Bayern-Watschn am Stück. Ironisch betrachtet: Ein Gutes würde der nahende Abstieg haben. In der kommenden Saison müsste sich der Hamburger SV nicht von den Bayern in München vermöbeln lassen.

Hollerbach wirkt entmutigt

Hollerbach wirkte entmutigt, auch wenn er nicht aufgeben mag. Es seien die Verantwortlichen, die auch über ihn entscheiden müssten. „Ich muss meine Arbeit machen.“ Er kannte das Risiko. „Ich bin in einer schwierigen Situation reingekommen. Ich habe das nur gemacht, nicht im Sommer, sondern gleich, weil ich am HSV hänge.“ Er habe gewusst, „auf was mich einlasse“. Es ist tatsächlich noch schlimmer.

HSV in Noten: Die Einzelkritik gegen den FC Bayern Einfach nur unterirdisch: Der Hamburger SV hatte keine Chance gegen den FC Bayern München. Alle Spieler hier in der Einzelkritik. Klickt euch durch! © imago Christian Mathenia: Man konnte mit dem HSV-Keeper nur noch Mitleid empfinden. Hielt, was zu halten war, an den Gegentoren schuldlos. „Bester“ Hamburger. NOTE: 4 © Getty Dennis Diekmeier: Diekmeier hat mit dem HSV schon viel erlebt und stand schon bei einigen Klatschen in der Allianz Arena auf dem Platz. Heute war es vielleicht sein schlechtestes Spiel im HSV-Trikot. Völlig überfordert, zurecht früh raus. NOTE: 6 © Getty Gotoku Sakai: Er leitete die Niederlage mit seiner Grätsche in den Lauf von Ribery ein, verlor das Kopfballduell vor dem 0:2 gegen Lewandowski. Ganz schwach. NOTE: 6 © Getty Kyriakos Papadopoulos: Der griechische Innenverteidiger lebt von seiner Physis und von seiner Zweikampfstärke. Gegen die Bayern kam er erst gar nicht in die Zweikämpfe und kam vor dem 0:3 zu spät gegen Lewandowski. NOTE: 5 © imago Rick van Drongelen: So etwas nennt man dann wohl eine Lehrstunde. Spielte oft gegen seinen Landsmann Robben und verlor so gut wie jedes Duell. Hilflos. NOTE: 6 © Getty ab 24. Minute: Vasilije Janjicic: Der Schweizer stand nach seinem verschuldeten Autounfall seit dem 19. Spieltag mal wieder auf dem Platz und sollte die Niederlage in Grenzen halten. Spielte oft körperlos und kam fast immer zu spät. NOTE: 5 Douglas Santos: Der erste Torschuss des HSV in Minute 39 ging auf sein Konto. Zweimal gewann er einen Zweikampf gegen Kimmich innerhalb einer Minute. Das waren seine Höhepunkte. Ansonsten gegen Robben und Kimmich überfordert. NOTE: 6 © dpa Walace: Der Brasilianer konnte immerhin seine Zweikampfstärke zeigen, doch auch er hatte den technisch und spielerisch hochüberlegenen Bayern nichts entgegenzusetzen. NOTE: 5 © Getty ab 70. Minute: Joshua Vagnoman: Zumindest ein Lichtblick. Joshua Vagnoman feierte seine Bundesliga-Premiere in der Allianz Arena und ist damit der jüngste HSV-Bundesliga-Spieler (17 Jahre, 2 Monate, 27 Tage) der Geschichte. Note: Keine Bewertung © imago Gideon Jung: Sollte in der Theorie zusammen mit Walace die Mitte dichtmachen und mit seiner Physis dagegenhalten. In der Praxis leistete er meistens nur Geleitschutz für die Bayern-Spieler. NOTE: 5 © Getty Aaron Hunt: War laufstärkster Hamburger, aber auch der erfahrene Mittelfeldspieler konnte meistens nur zuschauen, wenn die Bayern zauberten. NOTE: 5 © Getty ab 87. Minute: Bakery Jatta: Kam in den Schlussminuten für Hunt. Note: Keine Bewertung © imago Filip Kostic: Hatte gefühlt die wenigsten Ballkontakte seines Teams. Sollte in der Offensive etwas für Entlastung sorgen, doch er kam fast nie an den Ball. NOTE: 5 © dpa Sven Schipplock: Der „Stürmer“ hatte mehr mit dem Verteidigen zu tun, als mit dem Toreschießen. Sein Einsatz war okay, konnte sich aber überhaupt nicht in Szene setzen. NOTE: 5 © Getty

Hollerbach verhehlte nicht, dass das Beben mit der Beurlaubung von Bruchhagen und Todt so kurz vor dem Spiel in München die Aufgabe zusätzlich erschwerte. Er nahm die Spieler ein Stück weit in Schutz. „Es soll keine Ausrede sein, aber es sind alles auch noch Menschen. Es war ein bisschen Unsicherheit da.“ Er wartet nun auf Ansagen von Präsident Hoffmann und Interims-Vorstandschef Frank Wettstein, wie es weitergeht: „Ich denke schon, dass die Herren auf mich zukommen werden.“ Gegen Hertha BSC steht das nächste Endspiel an. „Jetzt haben wir wieder Gegner, die auf Augenhöhe sind“, glaubt Hollerbach.

„Wir wissen nicht, wie es weitergeht“

Robert Lewandowski (3 Tore), Franck Ribéry (2) und Arjen Robben durften einem nicht mal mehr zweitligareif auftretenden HSV-Team nach Herzenslust einschenken. Es gab Auflösungserscheinungen, auf dem Platz und auch danach, wie die Schipplock-Aussage dokumentierte. Aufgegeben werde aber erst, „wenn es wirklich vorbei ist“, sagte der Stürmer auch.

Acht Spiele bleiben noch. Der Rückstand auf die Konkurrenten Wolfsburg und Mainz beträgt unverändert sieben Punkte. „Das Spiel gegen Hertha ist unsere letzte Chance. Das müssen wir unbedingt gewinnen“, sagte Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos: „Wir Spieler sind gefragt.“ Der Grieche klagte die geschasste Ex-Führung an. „Jede Mannschaft hat in der Winterpause neue Spieler bekommen, nur wir nicht.“ Der HSV zerfällt, der HSV zerlegt sich. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen gar nichts“, beklagte Papadopoulos.

Wenn der HSV absteigt: Wer bleibt? Wer geht? Christian Mathenia: Der derzeitige Stammtorhüter hat kürzlich seinen Berater gewechselt und kokettiert mit einem Wechsel nach England, wo er deutlich besser verdienen dürfte als im Bundesliga-Unterhaus. Ein Verbleib als zentrale Säule der Mannschaft ist allerdings auch nicht auszuschließen. - Verbleibschance: 50% © dpa Julian Pollersbeck: Das Schicksal des U21-Europameisters ist eng mit dem von Mathenia und einem eventuellen neuen Trainer verknüpft. Der hochtalentierte 23-Jährige ist extrem unzufrieden mit seiner Rolle im Klub, hat seit seinem Wechsel aus Kaiserslautern erst 2 Bundesliga-Spiele gemacht. Bei absoluter Stammplatzgarantie dürfte er bleiben. - Verbleibschance: 70% © Martin Rose/Bongarts/Getty Images Tom Mickel: Der 28-jährige dritte Torwart ist mit anderthalbjähriger Unterbrechung seit 2009 beim HSV und somit eine der treuesten Seelen im Kader. Sein Vertrag läuft auch noch für die nächste Saison - er ist der sicherste Kandidat auf einen Verbleib. - Verbleibschance: 99% © dpa Andreas Hirzel: Der vierte Torwart hat beim HSV noch nie eine Rolle gespielt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, und er wird den HSV verlassen. - Verbleibschance: 5% © Boris Streubel/Bongarts/Getty Images Kyriakos Papadopoulos: Der "Aggressive Leader" bei den Rothosen ist einer der aussichtsreichsten Kandidaten, mit denen sich der HSV Luft für die Finanzplanung in der 2. Bundesliga verschaffen könnte. Der 26-Jährige hat noch zwei Jahre Vertrag, ist einer der Großverdiener im aktuellen Kader und hat einen Marktwert von 9 Mio. €. Der HSV könnte wenigstens einen Großteil dessen mit ihm verdienen. Ein Verbleib hingegen dürfte finanziell kaum möglich sein - ganz zu schweigen davon, dass der Grieche sich wohl kaum in der 2. Liga sehen dürfte. - Verbleibschance: 15% © dpa Rick van Drongelen: Den jungen Niederländer würden die Hamburger gern halten, der 19-Jährige ist aber auch bei größeren Vereinen aufgefallen. Sein Vertrag läuft bis 2022. Die Hamburger werden wohl einiges daran legen, ihm die langfristige Perspektive schmackhaft zu machen. - Verbleibschance: 50% © dpa Mergim Mavraj: Unter Hollerbach hat er zuletzt einiges an Spielzeit eingebüßt. Sein Vertrag läuft zwar noch die nächste Saison, der HSV würde ihn aber sicher gern von der Gehaltsliste bekommen - fraglich nur, ob es überhaupt Nachfrage für ihn gibt. - Verbleibschance: 35% © dpa Bjarne Thoelke: Der 25-Jährige, vor der Saison vom Karlsruher SC gekommen, hat noch kein einziges Pflichtspiel für den HSV gemacht. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, sein Förderer Jens Todt wurde kürzlich freigestellt - unwahrscheinlicher könnte ein Verbleib nicht sein. - Verbleibschance: 5% © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images Stephan Ambrosius: Der 19-Jährige stand unter Hollerbach bisher in drei Spielen im Kader, ohne eingesetzt zu werden. Sein Amateurvertrag läuft nach der Saison aus. Nicht ausgeschlossen, dass der HSV ihm zur neuen Saison einen Profivertrag anbietet und er zum Ergänzungsspieler in Liga Zwei aufsteigt. - Verbleibschance: 75% © imago/Oliver Ruhnke Douglas Santos: Vor zwei Jahren kam der Brasilianer für stattliche 7,5 Mio. € von Atlético Mineiro. Hat sich mit guten Leistungen bewährt und soll im Sommer wenigstens 5 Mio. € einbringen. Bisher ist unter anderem Champions-League-Aspirant PSV Eindhoven interessiert. - Verbleibschance: 10% © dpa Gotoku Sakai: Der Vertrag des Kapitäns läuft aus. Seine sportliche Zukunft hängt absolut in der Schwebe. Einerseits dürfte es durchaus höherklassiges Interesse für ihn geben, andererseits trägt er - gerade auch als Kapitän - ein großes Stück Mitverantwortung am Niedergang des Dinos. Es ist durchaus auch möglich, dass er Verantwortung übernimmt und mit in die Zweitklassigkeit geht. - Verbleibschance: 45% © dpa Dennis Diekmeier: Der dienstälteste derzeitige HSV-Profi hat mehrere Verlängerungsangebote abgelehnt und wird den Verein aller Vorraussicht nach zum Ende der Saison verlassen. - Verbleibschance: 5% © dpa Jonas Behounek: Der 19-Jährige hat noch bis 2019 Vertrag und nimmt auf der Gehaltsliste nicht viel Raum ein. Ein guter Ergänzungsspieler in der 2. Bundesliga. - Verbleibschance: 95% © Boris Streubel/Bongarts/Getty Images Walace: Noch ein Glanzstück im Hamburger Tafelsilber. Der brasilianische Olympiasieger kam vor der Saison für fast 10 Mio. € von Grêmio Porto Alegre. Der HSV hofft, einen Großteil davon wieder einzuspielen - was allerdings eine schwierige Aufgabe werden könnte. - Verbleibschance: 10% © dpa Gideon Jung: Jung soll unbedingt bleiben und zum Führungsspieler bei der Mission Wiederaufstieg werden. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Auch für ihn persönlich könnte der Gang in die zweite Liga zur Chance werden. Ein Wechsel scheint da eher unwahrscheinlich. - Verbleibschance: 90% © Lukas Schulze/Bongarts/Getty Images Vasiljie Janjicic: Trotz seiner jüngsten Suff-Fahrt samt Unfall im Elbtunnel soll der junge Schweizer für die 2. Liga gehalten werden und könnte dann auch eine größere Rolle übernehmen. - Verbleibschance: 85% © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images Albin Ekdal: Der Schwede ist zu teuer für die zweite Liga und soll verkauft werden. Es wird aber auch bei ihm nicht einfach, Angebote in gewünschter Höhe zu bekommen. Seine Verletzungshistorie dürfte den Preis zusätzlich drücken. - Verbleibschance: 15% © dpa Sejad Salihovic: Der Sechser ist inzwischen 33 Jahre alt. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Dennoch gibt es Gedankenspiele, noch einmal mit ihm zu verlängern, damit die heranwachsenden Spieler von seiner Erfahrung profitieren. - Verbleibchance: 30% © Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images Lewis Holtby: Bisher Topverdiener beim HSV. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Wird den HSV dann ablösefrei verlassen. - Verbleibchance: 5% © dpa Aaron Hunt: Auch Hunts Vertrag läuft aus. Auch Hunt verdient zuviel, als dass er im Unterhaus finanzierbar wäre. Ebenso wie Holtby wird er aller Wahrscheinlichkeit nach ablösefrei gehen. - Verbleibschance: 10% © dpa Filip Kostic: Einer der absoluten Topverdiener mit Vertrag über die Saison hinaus. In Hamburg hofft man, dass er sich bei der WM mit Serbien in den internationalen Fokus schießt und dann vielleicht sogar einen zweistelligen Millionenbetrag einbringt. In Liga Zwei kann der HSV ihn sich definitiv nicht leisten. - Verbleibschance: 10% © dpa Tatsuya Ito: Der quirlige japanische Youngstar wird bisher als Hoffnungsschimmer für die Zukunft gehandelt, der in der zweiten Liga durchstarten könnte. Sollte eine schlagkräftige Offerte eingehen, könnten die Hanseaten dennoch schwach werden. - Verbleibschance: 75% © dpa André Hahn: Der 27-Jährige besitzt eigentlich noch Vertrag bis 2021. Da er aber Großverdiener und noch dazu im besten Fußballeralter ist, wird er Teil der "Alles-muss-raus"-Kampagne. Augsburg versuchte schon im Winter die Rückholaktion für 7 Mio. € - im Sommer hat Hahn eine Ausstiegsklausel über 5 Mio. €. - Verbleibschancen: 15% © dpa Nicolai Müller: Er hat nur geringen Anteil an der katastrophalen Saison, schließlich kehrt er gerade erst nach seinem Jubel-Kreuzbandriss zurück. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, Schalke soll großes Interesse haben - kaum vorstellbar, dass er sich das entgehen ließe. - Verbleibschance: 10% © dpa Bakery Jatta: Der 19-Jährige ehemalige Flüchtling aus Gambia könnte in der 2. Bundesliga den Sprung ins Team schaffen. Sein Vertrag läuft nach der nächsten Saison aus - gut möglich, dass der HSV sich sogar um eine Verlängerung bemüht. - Verbleibschance: 90% © dpa Jann-Fiete Arp: Ihm steht die große Charakterfrage bevor: Er wird von fast allen europäischen Topklubs begehrt. Sein Talent ist unbestritten - und doch könnte er sich gerade in der 2. Liga auch noch immens entwickeln. Vereinzelt klang inzwischen schon durch, dass er sich für Höheres als die 2. Bundesliga berufen fühlt. - Verbleibschance: 40% © dpa Bobby Wood: Er ist überhaupt erst wegen seiner guten Leistungen in der 2. Liga beim HSV gelandet (17 Tore in der Saison 16/17 für Union Berlin). Mit Sicherheit könnte er dem HSV dort auch helfen, sein Vertrag läuft noch bis 2021. Er gehört allerdings zu den Topverdienern im Kader und dürfte somit zum Opfer der Radikalkur werden. - Verbleibschance: 25% © dpa Luca Waldschmidt: Im Winter lehnte der HSV für den Rohdiamanten 4 Mio. € ab. Noch einmal würden sie so ein Angebot nicht ausschlagen. Bleiben hochkarätig Angebote aus, bleibt er und wird wichtiger. - Verbleibschance: 65% © dpa Sven Schipplock: Auch wenn er unter Bernd Hollerbach zur Zeit seine persönliche Renaissance erlebt - sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, für eine Verlängerung müsste er in den letzten Saisonspielen kräftig zulegen. - Verbleibschance: 35% © dpa Törles Knöll: Der 20-Jährige Mittelstürmer wechselt im Sommer ablösefrei zum 1. FC Nürnberg. Verbleibschance: 0% © imago/Claus Bergmann Pierre-Michel Lasogga: Lasogga? Ja, Lasogga! Der 26-Jährige steht noch bis Sommer 2019 beim HSV unter Vertrag, ist an Leeds United nur ausgeliehen. In der englischen Zweiten Liga hat er 10 Tore in 24 Spielen erzielt. Sein Vertrag ist der einzig über die Saison hinaus gültige, der keine Klausel beinhaltet, die das Gehalt in der 2. Bundesliga senkt. Lasogga empfiehlt sich also für einen Verkauf auf die Insel - eine Rückkehr zum HSV wäre für die Rothosen nicht bezahlbar. - Verbleibschance: 5% © Laurence Griffiths/Getty Images Alen Halilovic: Das einstige Super-Talent ist derzeit an UD Las Palmas verliehen, war dort lange verletzt und kommt nach wie vor nicht richtig in Tritt. Halilovic könnte dem HSV allerdings noch eine Ablöse einbringen, die an den 5 Millionen Euro kratzt die er ursprünglich gekostet hat. Im Zweifel allerdings auch ein Kandidat für die nächste Saison. - Verbleibschance: 30% © imago/Action Plus

KOMMENTIEREN