Gesichtsbrüche: Horror-Verletzung bei Magdeburg-Profi Christian Beck

Der 1. FC Magdeburg muss wohl für längere Zeit auf seinen Angreifer Christian Beck verzichten. Der Top-Torjäger des abstiegsbedrohten Aufsteigers (acht Treffer) verletzte sich beim Spiel gegen den MSV Duisburg (0:1) schwer im Gesicht . Beck zog sich nach erster Diagnose neben einer Platzwunde am Kopf auch einen Augenhöhlen- und Jochbeinbruch zu. Dazu höchtwahrscheinlich noch eine Gehirnerschütterung.

Schwer verletzter Magdeburg-Profi musste auf Intensivstation

Was war passiert? Beck prallte in der 22. Minute des Spiels nach einem Eckball mit dem Duisburger und späteren Siegtorschützen Enis Hajri schwer mit den Köpfen zusammen. Während Hajri weiterspielen konnte, wurde Beck minutenlang behandelt. Erst nach zehn Minuten wurde der Kapitän gegen Marcel Costly ausgewechselt.

Beck verbrachte die Nacht in einem Duisburger Krankenhaus auf der Intensivstation. Er könnte nun mehrere Wochen ausfallen. "So etwas steckt man als Mannschaft nicht so schnell weg. Wir hoffen, dass es ihm schnell wieder besser geht", sagte Magdeburg-Profi Jan Kirchhoff der Magdeburger Volksstimme später.