Gespräche zwischen Heldt und Kind: So geht es am Mittwoch bei Hannover 96 weiter

Das Spiel in Großburgwedel dauerte 90 Minuten – wie es endete, darüber gab es unterschiedliche Einschätzungen. Der 96-Chef sieht keinen Interpretationsspielraum. „Über den Wechsel wurde und wird nicht mehr gesprochen“, sagt Martin Kind, „Herr Heldt hat auch nicht danach gefragt.“ Horst Heldt wird also keine Freigabe für den 1. FC Köln bekommen. „Es war ein Super-Gespräch, stressfrei und konstruktiv“, sagt Kind.

Jörg Schmadtke ist in Hannover auch nach seinem Abgang bekannt und beliebt. Er gestaltete den Kader zwischen 2009 und 2013 maßgeblich - und führte Hannover 96 so zurück auf die europäische Bühne. Ein Konflikt mit Mirko Slomka führte schließlich zu seinem Rücktritt ... und seinem Wechsel zum 1. FC Köln.

Eine der Verpflichtungen, die am Ende sein Schicksal bei 96 besiegelten: Bis heute werden die schlechten Wintertransfers (hier Hugo Almeida im Designer-Pulli) von Martin Bader als letzter Sargnagel in Hannovers Bundesliga-Abstiegssaison gesehen.

Der 73-Jährige nennt Beispiele aus der 96-Geschäftsstelle an der HDI-Arena: „Da geht’s darum, wer kann wie viel in welchen Abteilungen entscheiden und wer unterschreibt.“ Bisher landet vieles noch auf Kinds Schreibtisch. Heldt strebt eine Um­organisation an und möchte in dem Zuge auch mehr eigene Macht. Für den Sportbereich sind noch Heldt und Kind verantwortlich. Das soll sich mit der Beförderung von Heldt zum Geschäftsführer Sport ändern. „Einer muss den Hut aufhaben“, meint Kind: „Ich bin ja froh, wenn es so ist. Herr Heldt kümmert sich sehr“, und eben auch mehr als die früheren Manager Dirk Dufner und Martin Bader.