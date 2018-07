Medien: Gianluigi Buffon wird am Montag bei Tuchel-Klub PSG vorgestellt

Die italienische Torwartlegende Gianluigi Buffon soll nach übereinstimmenden Medienberichten am Montag offiziell als Zugang des französischen Spitzenklubs Paris St. Germain vorgestellt werden. Die französischen Zeitungen Le Parisien und L'Équipe berichteten, dass der 40-Jährige bereits am Freitag in der Hauptstadt eintreffen sollte. Dort stünden dann Medizincheck und Vertragsunterzeichnung an, hieß es. Eine offizielle Ankündigung des Vereins gab es zunächst nicht.