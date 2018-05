Offiziell: Gianluigi Buffon verlässt Juventus Turin - Zukunft noch offen

Happy Birthday Gigi - Buffon wird 40! Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück auf die Karriere einer großen Legende: © Montage / imago / Gribaudi / Image Photo

Die Mega-Karriere beginnt beim AC Parma, bei dem der junge Mann aus Carrara 1994 mit 16 Jahren anheuert. Mit 17 Jahren debütiert er in der Serie A und verdrängt in der Folgezeit Luca Bucci als Stammtorhüter. 1998/99 feiert er in einem Team mit Fabio Cannavaro, Lilian Thuram und Hernán Crespo seine ersten beiden Titel: Parma holt den UEFA-Pokal und die Coppa Italia. © imago / PanoramiC

Im Oktober 1997 gibt Buffon (hintere Reihe, 6. v. l.) in einem WM-Qualifikationsspiel auch sein Debüt in der Squadra Azzura. © imago / Buzzi

Eine Saison hält es den aufstrebenden Star noch bei Parma, er schlägt Angebote von Weltklasse-Klubs aus. Zur Saison 2001/02 kommt dann jedoch der Wechsel: Für die bis heute nicht überbotene Torwart-Rekordablösesumme von 54,1 Millionen Euro wechselt er ins Star-Ensemble von Juventus Turin, wo er auf Weltstars wie Pavel Nedved, Edgar Davids, Alessandro Del Piero oder David Trézéguet trifft. © imago / Buzzi

Im ersten Jahr im Verein wird Buffon mit Juventus auf Anhieb Meister. In der daraufolgenden Saison 2002/03 verteidigt die Alte Dame den Meistertitel. In der Champions League geht der Weg bis ins Finale... © imago / Marca

... Im Old Trafford gegen den AC Mailand reichen 90 Minuten nicht für die Entscheidung, auch nach der Verlängerung steht es 0:0. Buffon hält zwei Elfmeter - sein Gegenpart Dida hält allerdings einen mehr und Milan siegt. Kleines Trostpflaster: Buffon wird zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. © imago / Ulmer

In der darauffolgenden Saison 2003/2004 blieb Juventus zum ersten Mal seit Buffons Ankunft titellos. In der Liga wurden die Bianconeri 3., in der Champions League schieden sie im Achtelfinale aus und in der Coppa Italia ging das Finale gegen Lazio Rom verloren. © imago / Buzzi

Auf das Pleitenjahr folgen 2004/2005 und... © imago / ActionPictures

... 2005/2006 allerdings wieder zwei Meistertitel, wobei der letztere später noch Anlass zu einiger Kontroverse bieten sollte. © imago / Ulmer

Zunächst aber zum wahrscheinlich größten Karriere-Triumph von "Gigi": Bei der WM 2006 in Deutschland wird er mit Italien Weltmeister und hat daran großen Anteil. Im ganzen Turnier kassiert er kein Gegentor von einem Gegenspieler aus dem Spiel heraus. Nur ein Eigentor und einen Elfmeter muss er im Spiel zulassen. Im Halbfinale gegen Gastgeber Deutschland sichert er mit Dutzenden Paraden den Finaleinzug. Er wird mit der Lev-Yashin-Trophäe für den besten Fußballer des Turniers ausgezeichnet. © imago / Ulmer

Parallel zum größten Triumph entwickelt sich jedoch auch eine der schwierigsten Situationen in Buffons Karriere: Im Sommer 2006 kommt raus, dass die Vereinsführung in einen umfassenden Manipulationsskandal verstrickt ist. Juventus, der AC Mailand, der AC Florenz und Lazio Rom sollen systematisch spiele abgesprochen haben. Juventus wird in der Folge am härtesten bestraft: Der Scudetto aus der Vorsaison wird ihnen abgesprochen und - noch schlimmer - sie müssen als einziges der angeklagten Teams den Zwangsabstieg in die Serie B mit einem Punktabzug vor Saisonbeginn hinnehmen. Im Bild machen sich Fans von Regina Calcio darüber lustig. © imago / ActionPictures

Mehrere Star-Spieler verlassen die Bianconeri daraufhin, unter anderem Lilian Thuram, Fabio Cannavaro und Zlatan Ibrahimovic. Nicht so Buffon, der den Gang in die Serie B mit antritt. © IPA Photo

Die Spieler, die geblieben sind, trotzen in der Serie B dann allen Widrigkeiten - unter anderem acht Minuspunkten - und stiegen unter Trainer Didier Deschamps souverän als Serie-B-Meister auf. © ActionPictures

Zwar ist der Wiederaufstieg in die Serie A souverän geschafft, um dort wieder ganz vorne mitmischen zu können braucht es jedoch: Erst als Antonio Conte 2011 Trainer der Alten Dame wird, läuft es wieder rund. In allen Saisons unter Conte von 2011 bis 2014 wird Juve Meister. © imago / Insidefoto

Bei der WM 2010 will die Squadra Azurra den Titel verteidigen. Im ersten Spiel aber direkt der Schock: Buffon verletzt sich zu Beginn des Spiels. Die Italiener mit Ersatztorwart Marchetti (Bild) gewinnen daraufhin kein einziges Spiel - Zufall? © imago / Ulmer / PUX

So herausragend sie auch ist, Buffons Karriere ist leider auch eine Karriere der verlorenen Finals: Der Finalfluch beginnt für Gigi bei der EM 2012. Haben die Italiener im Halbfinale durch einen überragenden Mario Balotelli Deutschland zerlegt, sind sie im Finale gegen Spanien doch chancenlos. Am Ende verlieren sie 0:4. © imago / Laci Perenyi

In der Saison 2014/15 unter dem neuen Trainer Massimiliano Allegri gewinnen Buffon und Juventus zwar Meisterschaft und Pokal, Gigis Finaltrauma setzt sich jedoch fort: In der Champions League schafft Juventus es zum ersten Mal in zwölf Jahren ins Finale, unterliegt dort jedoch dem FC Barcelona 1:3. © imago / UK Sports Pics Ltd.

Die nächste Chance endlich den Henkelpott in die Höhen zu halten, bot sich Buffon dann im Finale von Cardiff 2017: Mutig beginnt Juventus das Finale gegen Real Madrid, wird inmitten eigener Angriffsbemühungen dann von Christiano Ronaldo mit dem 1:0 geschockt. Mit einem Weltklasse-Treffer gleicht Juve zwar aus, wird am Ende dann aber doch von Real niedergerungen - mit 1:4 aber in der Höhe zu deutlich. Buffon ist bei allen vier Gegentoren ohne Chance, der Champions-League-Titel bleibt ihm abermals verwehrt. © imago / Pro Shots

Der absolute Karrieretiefpunkt folgt im November 2017: Italien hatte es verpasst sich direkt für die WM 2018 zu qualifizieren. In den Play-Off-Spielen gegen Schweden folgt dann die Sensation. Die Squadra Azurra verliert das Hinspiel in Stockholm 0:1. Im Rückspiel kommen die uninspirierten Italiener nicht über ein 0:0 hinaus - die Apokalypse ist perfekt, Italien verpasst die WM. Das Spiel sollte auch das letzte von 175 Länderspielen des italienischen Rekordnationalspielers Buffon werden. Der Traum einer letzten WM ist für ihn geplatzt, weinend entschuldigt er sich beim italienischen Volk. © imago / Ulmer