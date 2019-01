„Gibt immer eine Chance“: Nicolai Müller spricht über seine Ziele mit Hannover 96

Nicolai Müller sitzt in der marmorgefliesten Lobby des Westin La Quinta und beugt sich nach vorne – wie jemand, der neugierig ist. Was kommt jetzt? Der Abstiegskampf. Die ersten Fragen an Müller drehen sich nur um dieses Thema.

„Das Wort Ab­stieg habe ich in der Mannschaft noch nicht ge­hört“, sagt er. Dabei kennt er sich aus als Retter in der Not. Den Abstieg mit dem Hamburger SV im vergangenen Jahr „zähle ich nicht, da habe ich wegen der Verletzung kaum gespielt“.

"Es gibt immer eine Chance"

Im Jahr zuvor hatte er die Rettung mit Hamburg geschafft. „Beim HSV habe ich gelernt, dass es nie zu spät ist“, erzählt er, „es gibt immer eine Chance.“ Für Müller ist der Halbjahreswechsel von den stürmischen Frankfurtern in den oft zu harmlosen Hannover-Angriff eine Chance, „dass ich mehr spiele“.

Der Vater von Zwillingen (Tochter und Sohn, vier Jahre alt) wird eine Wohnung in Hannover beziehen. „Von der Stadt kenne ich nur den Hauptbahnhof und die Geschäftsstelle, aber ich habe ja noch Zeit“, erklärt er. Seine Familie zieht von Frankfurt zurück nach Hamburg und ist dadurch näher dran an Müller.