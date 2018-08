Gilde präsentiert neue Dosen im Hannover 96-Design

Die pünktlich zum Saisonstart veröffentlichte Dose ist überwiegend in Grau gehalten und auf beiden Seiten mit einem von schwarz-weiß-grünen Elementen umrahmten 96-Logo bedruckt. Auf Facebook veröffentlichte die Brauerei ein Video, in dem die neuen Editionsdosen über das Fließband laufen.

​Dosen bereits am Wochenende im Handel

Bereits an diesem Wochenende sollen die neuen Dosen in einigen Märkten erhältlich sein, ab der kommenden Woche gehen dann die restlichen in den Verkauf. Gilde löste im Februar Hasseröder als exklusiver Bierpartner von Hannover 96 ab. Seitdem wird das hannoversche Bier auch in der HDI-Arena ausgeschenkt.