Giovane Elber über Uli Hoeneß: „Auf diesen Mann lasse ich nichts kommen“

Leipzig. Die Handballer des SC DHfK sind in der Schaffenskrise, die Club-Bosse spielten mit dem Gedanken, die Weihnachtsfeier abzusagen. Es wurde dann doch gefeiert – bei den Thomanern, auf dem Weihnachtsmarkt und im siebten Stock der Alten Post. Dort zauberte DHfK-Macher Karsten Günther einen prominenten Stargast aus dem Ärmel: Giovane Elber. Der frühere Superstar des FC Bayern ist Markenbotschafter des Rekordmeisters, hilft brasilianischen Straßenkindern, und kam auf Vermittlung von FC-Bayern-Anteilseigner Allianz nach Leipzig. Der Versicherer ist auch Sponsor der Handballer. Elber sprach den Männern von André Haber Mut zu, appellierte an den Teamgedanken und hinterließ wild entschlossene Hünen. Am Rande der Feier sprach Rinderzüchter Elber, 46, mit dem SPORTBUZZER über seine Welt-Karriere, Gott, Olli, Effe, RB und die Welt.