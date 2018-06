Gladbach buhlt weiter um Füllkrug: Was sind Hannover 96 die Publikumslieblinge wert?

Trauer: Auch mit Nürnberg verpasste er in der Relegation 2015/16 den Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem 0:1 gegen Frankfurt am 23. Mai 2016 weinte Füllkrug bittere Tränen.

Trauer: Auch mit Nürnberg verpasste er in der Relegation 2015/16 den Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem 0:1 gegen Frankfurt am 23. Mai 2016 weinte Füllkrug bittere Tränen. © Imago

Startelf-Debüt und erstes Bundesliga-Tor: Den 24.3.2012 wird Füllkrug nicht so schnell vergessen. Im Spiel gegen den Aufsteiger Augsburg darf der damals 19-Jährige von Beginn an auf den Rasen – und traf in der 61. Minute ins Tor. „ Es ist das beste Gefühl, das ich je hatte, wenn die Zuschauer jubeln und deine Mitspieler alle auf dich zugelaufen kommen“, sagte Füllkrug damals. Trotzdem war der Schüler nachher nicht glücklich – Bremen hatte nur 1:1 gespielt.

Startelf-Debüt und erstes Bundesliga-Tor: Den 24.3.2012 wird Füllkrug nicht so schnell vergessen. Im Spiel gegen den Aufsteiger Augsburg darf der damals 19-Jährige von Beginn an auf den Rasen – und traf in der 61. Minute ins Tor. „ Es ist das beste Gefühl, das ich je hatte, wenn die Zuschauer jubeln und deine Mitspieler alle auf dich zugelaufen kommen“, sagte Füllkrug damals. Trotzdem war der Schüler nachher nicht glücklich – Bremen hatte nur 1:1 gespielt. © Imago/ulmer

Niclas Füllkrug wurde am 9. Februar 1993 in Hannover geboren, schoss in der Jugend für TuS und SF Ricklingen zahlreiche Tore – als F-Junior in einer Saison waren es einmal 162 Treffer.

Niclas Füllkrug wurde am 9. Februar 1993 in Hannover geboren, schoss in der Jugend für TuS und SF Ricklingen zahlreiche Tore – als F-Junior in einer Saison waren es einmal 162 Treffer. © Archiv/NP

Anton und Bebou wären die nächsten Kandidaten

Noch steht das kategorische „Nein“ von Kind zum Wechsel („Wir wollen keine Leistungsträger abgeben, das gilt auch für Niclas Füllkrug“). Der Gedanke dahinter ist klar: 96 riskiert einen gefährlichen Domino-Effekt, wenn Füllkrug 96 verlässt.

Nach Salif Sané, Felix Klaus und Martin Harnik wackelt das 96-Gebäude. Kommt jetzt noch Füllkrug dazu, werden wohl weitere Bausteine kippen. Waldemar Anton und Ihlas Bebou wären die nächsten Spieler, die umfallen könnten. 96 hat keine Angebote für Anton oder Bebou erhalten. Aber das wird sich in den kommenden Wochen gewiss ändern.

Wie viel ist Gladbach der Füllkrug-Transfer wert?

Vieles hängt vom 14-Tore-Stürmerstein Füllkrug ab. 96 will eine Million an jedem Füllkrug-Tor einnehmen, also 14 Millionen Euro – plus die Summe, die Nürnberg als Zehntel vom Weiterverkauf vor zwei Jahren vertraglich zugesichert wurde. Wäre Gladbach bereit, 14 plus 1,2 Millionen zu bezahlen, dann wird 96 den Transfer intern neu bewerten. Der Ausgang der Geschichte hängt an zwei Fragen. Die erste: Wie viel ist Gladbach der Füllkrug-Transfer wert? Die zweite: Was sind 96 die Publikumslieblinge wert?