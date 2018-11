Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

0:5 im rheinischen Duell – diese Pokal-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen wird bei den Gladbacher Fohlen wohl noch lange nachhallen. Mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) isteht für die rheinische Borussia bereits das nächste Nachbarschaftsduell an. „Eine 0:5-Heimniederlage einstecken zu müssen, ist nie leicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass meine Mannschaft auch weiß, dass wir vorher schon viel gut gemacht haben“, sagte Gladbach-Trainer Dieter Hecking (54) vor dem Spiel, „deshalb bin ich auch sicher, dass wir das gut wegstecken können. Für Fortuna ist das Gastspiel in Gladbach eins der wichtigsten Spiele der Saison. Ich erwarte, dass die Mannschaft auch für ihre Fans alles raushauen wird, um gegen uns dagegenzuhalten. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Die Fortuna ist – anders als die Bayer-Elf, die den Borussia-Park am Mittwoch und letztes Jahr in der Liga stürmte – ein Lieblingsgegner der Gladbacher. Die Borussia ist gegen Düsseldorf seit acht Spielen vor heimischer Kulisse ungeschlagen. Den letzten Fortuna-Sieg in Mönchengladbach gab es – damals noch am legendären Bökelberg – vor 34 Jahren. Im November 1984 gewann Fortuna Düsseldorf zuletzt in Mönchengladbach. Trotz der schlechten Auswärtsbilanz liegen die Gladbacher den Fortunen. Sie gewannen gegen kein Team insgesamt häufiger als gegen die rheinische Borussia – 14 Siege in 46 Duellen.

Der 5:1-Erfolg bei Frankfurt-Schreck SSV Ulm ließ Fortuna Düsseldorf nach den teilweise derben, vorangegangenen Pleiten endlich wieder jubeln. Dodi Lukebakio (21) war in Ulm an drei Fortuna-Treffern beteiligt. „Ich hoffe, das gibt ihm Selbstvertrauen“, sagte Rouwen Hennings über den zweifachen Torschützen im Pokalspiel, „und er kann uns hoffentlich auch in den Ligaspielen so helfen.“ Fortuna-Coach Friedhelm Funkel ist noch nicht sicher, ob er gegenüber dem Pokalerfolg gravierende personelle Änderungen vornehmen wird: „Ich werde mich mit dem Trainerteam beraten, ob und was wir im Vergleich zum Ulm-Spiel vielleicht verändern. Wir treffen auf eine sehr gute Mannschaft, die mit etlichen Nationalspielern bestückt ist. Bis zum Freiburg-Spiel haben sie eine überragende Saison gespielt.“