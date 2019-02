Hazard spielt bei den "Fohlen" eine sehr starke Saison und trägt mit seinen zwölf Toren und neun Torvorlagen in bislang 22 Pflichtspielen zur überragenden Spielzeit der Gladbacher bei. Der Vertrag des 25 Jahre alten Belgiers läuft im Sommer 2020 aus. Vor allem Tabellenführer Borussia Dortmund mit Hazards ehemaligem Trainer Lucien Favre soll großes Interesse am Bruder von Chelsea-Star Eden Hazard haben.

Wende im Poker um Thorgan Hazard?

Nach den Wechselgerüchten um Thorgan Hazard zu Borussia Dortmund machte der Gladbach-Star den "Fohlen"-Anhängern zuletzt Hoffnungen: "Ich bin hier noch nicht fertig. Es sind noch viele Spiele zu spielen. Ich hoffe, dass ich es noch besser machen kann", sagte der belgische Nationalspieler der Bild: "Es macht zur Zeit viel Spaß. In meinem Kopf ist kein Wechsel. Ich will nur der Mannschaft helfen, mich voll darauf konzentrieren. Wir sprechen dann nach der Saison. Im Moment ist es einfach kein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen." Laut Sport Bild haben die Gladbacher und der Profi die Gespräche über einen neuen Vertrag wieder aufgenommen. Hazard ist derzeit noch bis 2020 an die Gladbacher gebunden und gehört bei den Rheinländern zu den absoluten Leistungsträgern.