Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Am 12. Juni 2018 jährte sich der Tag des letzten Titelgewinns von Bayer 04 Leverkusen zum 25. Mal. Mit dem Pokalsieg 1993 gegen die Amateure von Hertha BSC stand die „Werkself“ letztmals in einem Wettbewerb ganz oben. Der Wunsch, diese Durststrecke endlich zu beenden, äußerten vor der Partie Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) die Leverkusener Stars um Julian Brandt und Leon Bailey. Der in Jamaika geborene Engländer und der deutsche Nationalspieler wurden in ihren Formulierungen der Saisonziele gestärkt – und nicht, wie in der Vergangenheit gebremst.

Ottmar Hitzfeld macht den Bundesliga-Teamcheck Für den SPORTBUZZER hat Ottmar Hitzfeld alle Bundesligisten einem Team-Check unterzogen. © Getty/Montage FC Bayern München: Die größte Aufgabe wird für Niko Kovac darin bestehen, den Umbruch zu gestalten. Robben und Ribéry machen noch ein Jahr weiter, sie werden hin und wieder eine Pause brauchen. Dies solch verdienten Spielern zu vermitteln, ist nicht einfach. © 2018 Getty Images FC Schalke 04: Die starke Saison zu bestätigen mit der Zusatzbelastung durch die Champions League, die für Tedesco und für viele Spieler neu ist, wird eine Herkulesaufgabe. Auch wenn Schalke sich gut verstärkt hat und die Voraussetzungen gut sind. Nach den Highlights die Alltagsspiele zu gewinnen, ist die große Kunst. © imago/Team 2 TSG 1899 Hoffenheim: Diese Saison wird für Julian Nagelsmann eine große Herausforderung, er steht vom ersten Spieltag an unter Beobachtung. Jedes Treffen, jedes Gespräch mit RB Leipzig ist heikel, wenn es bekannt wird. Für Außenstehende ist die Situation extrem spannend. © imago/Avanti Borussia Dortmund: Ich glaube nicht, dass es für den BVB mit Lucien Favre große Probleme geben wird, weil er ein Trainer ist, der sich voll auf seinen Job fokussiert, auf taktische und spielerische Komponenten sowie auf die Entwicklung der Mannschaft. Ein Top-Mann! © imago/Sven Simon Bayer 04 Leverkusen: Ein Anspruch auf die Champions League wäre zu hoch gegriffen, da es einfach zu viele Teams gibt, die um diese Plätze mitspielen. Aber natürlich will auch Leverkusen dort wieder hin. Unter Heiko Herrlich haben sie es wieder geschafft, attraktiven Offensivfußball zu spielen, für den der Klub lange Zeit stand. © imago/Deutzmann RB Leipzig: Ich bin sehr gespannt. Es kann durch die Trainerkonstellation viele Brandherde geben. Es geht nicht um Personen, sondern um die Konstellation. Wenn man weiß, dass ein neuer Trainer kommt, ist das nie gut. © imago/Picture Point LE VfB Stuttgart: Ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum man Korkut mit so viel Skepsis begegnet ist, da er für mich schon immer ein ausgewiesener Fachmann war. Natürlich war es mutig, sich von Hannes Wolf zu trennen, aber was Korkut seitdem geleistet hat, ist schlichtweg sensationell. Wie er die Mannschaft stabilisiert hat, wie er jeden einzelnen Spieler besser gemacht hat – Hut ab! © dpa Eintracht Frankfurt: Adi Hütter kommt mit einem großen Rucksack als Nachfolger von Niko Kovac, der den Pokal geholt hat. Dazu sind Führungsspieler gegangen wie Mascarell oder Boateng. Adi Hütter ist ein Trainer, der für offensiven Fußball und gute Kommunikation steht. Ich glaube, dass er der Aufgabe gewachsen ist. Frankfurt hat mit ihm eine gute Wahl getroffen. © imago/Jan Huebner Borussia Mönchengladbach: Europa müsste der Anspruch sein, wenn man sich das Umfeld und diese hochtalentierte Mannschaft anschaut. Mit Dieter Hecking und Max Eberl hat man zwei erfahrene Leute, die zusammenhalten und auch in der schwierigen Phase der letzten Saison ruhig geblieben sind. Es wird unglaublich wichtig sein, einen guten Start hinzulegen, damit nicht gleich wieder Unruhe aufkommt. © dpa Hertha BSC Berlin: Es wäre wünschenswert, wenn der Hauptstadtklub mal wieder für Furore sorgt, mit diesem tollen Stadion. Es wäre Hertha zu gönnen, dass man den Sprung auf einen internationalen Platz schafft. Aber die Konkurrenz ist riesig und zuletzt hat einfach die Konstanz gefehlt. © dpa Werder Bremen: Werder war und ist für mich ein Phänomen. Ich finde es klasse, wie die Fans den Verein auch in schwierigsten Zeiten unterstützen und die Verantwortlichen ruhig bleiben. Die Entscheidung, mit Florian Kohfeldt den dritten Amateurtrainer in Folge zu installieren, nachdem es zweimal zuvor nicht geklappt hat, war extrem mutig und ist belohnt worden. Werder spielt wieder richtig guten Fußball, ich traue ihnen einiges zu. Sie haben viele Spieler mit Entwicklungspotenzial. © 2018 Getty Images FC Augsburg: Man darf die Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben. Es war schon eine Riesenleistung, mit diesem überschaubaren Budget so ungefährdet drin zu bleiben. Stefan Reuter und Manuel Baum machen einen klasse Job, was viel zu wenig honoriert wird. © dpa Hannover 96: 96 braucht seine Fans. Irgendwann überträgt es sich auf die Mannschaft, wenn bei so vielen Heimspielen keine Stimmung ist, wenn dauerhaft Unruhe im Verein herrscht. Dafür haben sie es sehr gut hinbekommen und einige tolle Spieler wie Sané oder Füllkrug hervorgebracht. Die Mannschaft hat Substanz. Ich glaube, dass 96 wieder im gesicherten Mittelfeld landen wird. © 2018 Getty Images FSV Mainz 05: Die Erwartungen in Mainz waren zeitweise zu hoch nach einigen überragenden Jahren. Aber das ist für diesen kleinen Klub mit überschaubarem Budget nicht der Alltag, nicht die Normalität. Sie müssen immer wieder ums Überleben kämpfen, das wird auch in der neuen Saison nicht anders sein. Alles andere ist aus meiner Sicht unrealistisch. © 2018 Getty Images SC Freiburg: Ganz ehrlich: Wenn der SC die Klasse hält, ist Christian Streich für mich automatisch immer der Trainer des Jahres. Da steckt so viel Energie, so viel Kraft und Mut hinter seiner Arbeit, dass es mich immer aufs Neue beeindruckt. Die Freiburger leben von der Mentalität ihres Trainers. Christian Streich ist ein Vulkan, der nicht aufhört, zu brodeln. © dpa VfL Wolfsburg: Ich habe das Gefühl, dass Wolfsburg um Anerkennung in der Liga kämpfen muss, weil einfach die Basis, die Tradition fehlt. Sie haben zuletzt häufig enttäuscht und die Erwartungen, auch von VW, nicht erfüllt. Das viele Geld zahlt das Werk ja nicht dafür, um nicht abzusteigen, sondern um sich auf internationaler Bühne zu präsentieren. Schmadtke ist ja krisenerprobt – im Vergleich zu Köln dürfte ihm Wolfsburg ja fast wie ein Sanatorium vorkommen (lacht). © dpa Fortuna Düsseldorf: Es ist unglaublich, wie Friedhelm Funkel immer noch brennt und eine Mannschaft begeistern kann. Den Aufstieg zu schaffen, war eine großartige Leistung, zumal das Umfeld in Düsseldorf auch alles andere als einfach ist. © imago/Horstmüller 1. FC Nürnberg: Es war für mich eine Überraschung, dass der Club schon aufgestiegen ist, weil die Mannschaft nicht so erheblich verstärkt wurde. Für die Fans, die Stadt, für das ganze Frankenland ist das eine tolle Sache und eine große Motivation, wieder in der Bundesliga zu sein. Auch wenn ich denke, dass es vom ersten Spieltag an gegen den Abstieg gehen wird. © imago/Zink

Hatte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler in den letzten Jahren in schöner Regelmäßigkeit Platz vier und damit die CL-Qualifikation als „Meisterschaft ohne Schale“ deklariert, so formuliert etwa Trainer Heiko Herrlich (46) wesentlich offensiver. „Erst träumst du davon, dann denkst du daran, dann sagst du es, dann machst du es“, sagte der Chefcoach, „meine Spieler lehnen sich damit ein Stück weit aus dem Fenster, aber sie haben einen Antrieb. Auch mit dem Risiko, auf die Nase zu fallen. Warum sollte man nicht versuchen, die ganz oben hängenden Trauben zu erreichen?“ 55 Zähler und Rang fünf bedeuteten für die Bayer-Elf in der letzten Saison die beste Ausbeute in den vergangenen drei Jahren. Um diese Ambitionen vom Start weg offensiv anzugehen, fehlt Bayer im Borussia Park allerdings das Personal. Insgesamt muss Heiko Herrlich auf acht Stammspieler verzichten, unter anderem werden der neue Keeper Lukas Hradecky, Charles Aranguiz, Julian Baumgartlinger und Lars Bender nicht dabei sein.

Gladbach kommt mit dem Selbstvertrauen des vereinsinternen Rekord-Sieges von 11:1 beim BSC Hastedt in die Saison. Coach Dieter Hecking vermied in der Pressekonferenz zum Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen allerdings eine konkrete Zielsetzung. „Ich habe mir für die Saison vorgenommen, nur noch von Spiel zu Spiel zu denken. Deshalb freue ich mich auf das Duell mit Bayer 04 Leverkusen“, sagte der 53-Jährige, „die Werkself gehört für mich zu den absoluten Top-Mannschaften dieser Liga. Das wird eine tolle Herausforderung.“ Diese gehen die Gladbacher allerdings ohne den verletzten Kapitän Lars Stindl an. Der Confed-Cup-Sieger von 2017 steht nach einer Sprunggelenks-OP, die ihn die WM-Teilnahme kostete, noch im Aufbautraining. Auch Neuzugang Michael Lang (FC Basel) steht nach Außenbandteilriss nicht zur Verfügung. In der letzten Saison deklassierte Bayer 04 die rheinische Borussia im eigenen Stadion mit 5:1 und siegte auch im Pokal-Achtelfinale (1:0) in Mönchengladbach. Leverkusen gewann 17 von 44 Spielen im Borussia Park bzw. bis 2004 am altehrwürdigen Bökelberg.

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag ab 18 Uhr Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Kommentator: Kai Dittmann. Experte bei Sebastian Hellmann im Studio: Gladbach-Legende Lothar Matthäus.

Wird Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen gibt es am Samstagabend im Aktuellen Sport-Studio des ZDF ab 23 Uhr.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?