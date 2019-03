Gladbach gegen Bayern München live im TV und im Online-Stream sehen

Nur ungern werden sich Fans des FC Bayern München an diesem Wochenende an den 7. Spieltag und damit an das Hinspiel ihrer Elf gegen Borussia Mönchengladbach zurückerinnern. Im eigenen Stadion ging der Rekordmeister an jenem 6. Oktober mit 0:3 baden. Alassane Plea, Lars Stindl und Patrick Hermann besorgten die drei Treffer für die Fohlen, die sich damit an den Münchern vorbeischoben und selbst die Verfolgung von Spitzenreiter Dortmund aufnahmen. An diesem Wochenende steigt das Rückspiel der beiden Teams im Borussia-Park in Münchengladbach (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker).