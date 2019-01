Gladbach gegen FC Augsburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Für Borussia Mönchengladbach ist am Samstag die Einstellung eines Uralt-Rekords drin. Gewinnen die Fohlen die Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) wäre dies Saison übergreifend der 12. Heimsieg in Folge. Damit wäre die Erfolgsreihe aus dem Jahr 1983/84 mit 12 Heimsiegen eingestellt. Damals blieben die Rheinländer unter Trainer Jupp Heynckes zwischen dem 24. August 1983 und dem 24. März 1984 am heimischen Bökelberg ohne Punktverlust. Erst ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt kostete sie am 28. Spieltag wohl alle Meisterschaftschancen. Die rheinische Borussia ging am Ende punktgleich mit Vizemeister HSV und Meister VfB Stuttgart durchs Ziel.